CAME denunció incumplimiento de hipermercados

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó durante la jornada de este lunes “indignación” porque los locales de grandes superficies “siguen ofreciendo productos que no son de primera necesidad”, lo que consideraron “una desigualdad” con los pequeños comercios de barrio, que deben permanecer cerrados en la cuarentena dispuesta por el coronavirus.

“Los negocios dedicados a la venta de artículos como indumentaria, lencería, calzado, etc; no están habilitados para abrir. No obstante, las grandes superficies como hipermercados, gozan de esta excepción en el decreto presidencial y siguen vendiendo mercaderías no esenciales. Ante esta situación, CAME evalúa realizar una denuncia en Defensa de la Competencia, por trato desleal”, señaló la entidad en un comunicado.

La entidad que agrupa a las pequeñas y medianas empresas del país destacó que los comerciantes de electrodomésticos, indumentaria, juguetería, librería, blanquería, marroquinería, calzados, artículos de bazar y para el hogar “están haciendo un gran esfuerzo económico para subsistir ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, acumulando deudas”.

En este contexto, la entidad observó que “las grandes cadenas están ofreciendo descuentos especiales de productos aprovechando la circunstancia, mientras que en la última medición de CAME las ventas minoristas retrocedieron un 57,6% en abril, y más aún los rubros que permanecieron en cuarentena tuvieron una baja promedio de 75%”.

Además, remarcó que ” 94,5% de las pymes relevadas no pudo cubrir sus costos operativos”.

“En varios municipios del país se ordenó que los hipermercados no puedan ofrecer a la venta artículos que no sean los estrictamente señalados como esenciales, justamente procurando poner un freno a la competencia desleal. Pero igualmente esto continúa sucediendo en gran parte de los distritos con restricciones a locales comerciales pymes”, concluyó CAME.