Caja: suba a magistrados y funcionarios disparó a $226 mil el haber medio del sector

Es porque recibieron un alza de 10% desde septiembre. Son 1.469 beneficiarios. En tanto, para el caso del Personal Administrativo y Técnico del Poder Judicial, la prestación llegó a $84.192. Crece la brecha entre pasivos de la Municipalidad de Córdoba y la Provincia

La jubilación media de los 1.469 Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial se incrementó en promedio 18.600 pesos hasta alcanzar los 226.458 pesos, 10 por ciento extra respecto al valor anterior.

Los datos aparecen reflejados en el Informe de Movilidad que publica mensualmente la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

De acuerdo con el documento correspondiente al mes de octubre, el haber medio de los pasivos provinciales llegó a 52.883 pesos, 40,6 por ciento por encima del pagado en igual mes del año anterior. El incremento se ubica muy por debajo de la inflación interanual, superior a 55 por ciento.

Respecto del aumento a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, la suba también alcanzó al resto de esa área. Concretamente, al Personal Administrativo y Técnico de la Justicia (Personal Superior) cuyos 191 beneficiarios ahora tienen un haber promedio de 124.689 pesos. En tanto, los 1.065 pasivos del mismo escalafón pero no categorizados como Personal Superior, pasaron a cobrar 84.192 pesos promedio.

Por lo demás, la suba de 10 por ciento también se hizo extensiva al Presidente y Vocales del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC). Son 13 ex miembros del cuerpo que cobran en promedio 237.803 pesos. En tanto, los seis ex funcionarios del HTC ahora perciben 215.654 pesos.

Sólo la suba a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial implica para la Caja una expansión extra del gasto mensual de 27,3 millones de pesos.

El resto de las subas

Según el Informe de Movilidad, en octubre se actualizaron los haberes de 96.960 beneficios, lo que representa 91,6% del total de la población cubierta por el sistema previsional provincial.

Los aumentos generaron una expansión del gasto previsional de la Caja de 316 millones de pesos (6,2% del gasto previsional mensual).

La mayoría de las subas, en rigor, se produjo por la aplicación del bono compensatorio aplicado por el Gobierno de Córdoba tras la suspensión de la denominada cláusula gatillo.

En el caso de los jubilados, fueron 1.000 pesos en septiembre y 1.300 pesos en octubre, en todos los casos de carácter no remunerativo y por única vez por lo que no pasarán a integrar el salario de los activos y tampoco de los jubilados. No obstante, habrá que ver en la negociación próxima a iniciarse, si en noviembre o diciembre las paritarias acuerdan la incorporación de un porcentaje como aumento.

Concretamente, esa suma fija alcanzó a 74.528 beneficios que representan 70,4% del sistema previsional de Córdoba.

La expansión del gasto previsional por esa vía fue de 163,3 millones de pesos, 51 por ciento del total para octubre.

Respecto a los aumentos que se originaron por traslado de la pauta salarial definida para los activos, los incrementos otorgados a los ex agentes de cinco sectores de la Administración Pública Provincial, beneficiaron a poco menos de 2.750 jubilaciones y pensiones, con una suba promedio por beneficio cercana a 13.900 pesos, mejora que generó un alza del gasto previsional mensual de 38,1 millones de pesos.

Además de la suba al Poder Judicial ya mencionada, también hubo alzas en Reparticiones Autárquicas. Allí se incrementaron los haberes de los ex empleados de 14 sectores. Por la participación en el incremento del gasto y la cantidad de beneficios con aumento, se destacó el otorgado a los ex agentes del Banco de Córdoba. Ese incremento benefició a casi 4.400 jubilaciones y pensiones, con una expansión mensual del gasto de 40,5 millones de pesos. El haber medio del sector se incrementó en 9.224 pesos. La jubilación media del sector, por su parte, alcanza 95.800 pesos luego del aumento.

En cuanto a municipios de la Provincia, las actualizaciones de haberes generaron un costo mensual adicional para la Caja de unos 42,5 millones de pesos y alcanzaron 10.600 jubilaciones y pensiones.

La Municipalidad de Córdoba dio cuenta de 79,5 por ciento de ese aumento del gasto corriente. Los ex agentes del municipio capitalino percibieron con los haberes de octubre un incremento de 6,16% por la aplicación de un índice con vigencia desde el mes de setiembre de 2019. Ese indicador refleja la inflación de los meses de julio y agosto, tal como obliga la ordenanza aprobada el año pasado que habilita la aplicación de la cláusula gatillo bimestral.

Brecha municipio-provincia

De esta forma, los 5.652 jubilados de la Municipalidad de Córdoba pertenecientes a la planta permanente, cobran desde ahora un promedio de 96.815 pesos, mientras que los 180 ex funcionarios de la comuna perciben 112.773 pesos.

Esos pasivos volverán a cobrar con cláusula gatillo a fin de año, por inflación acumulada en septiembre y octubre fue superará largamente el 10 por ciento.

De esta forma, se ampliará aún más la diferencia con los jubilados del Gobierno provincial cuyo haber promedio en agosto último, cuando se aplicó por última vez la cláusula de indexación por inflación, fue de 39.877 pesos. A esa cifra hay que sumarle en octubre el bono de 1.300 pesos para todos los pasivos. Se trata de 76.273 jubilados y pensionados, de los cuales 35.743 son docentes, 15.923 ex policías, 11.297 del Escalafón General (SEP) y 6.316 de Salud, por citar los más importantes.

Habilitarán pasividad anticipada para empleados

La Caja de Jubilaciones prepara un sistema de pasividad anticipada para el personal al que le falten hasta 10 años para acogerse al régimen ordinario.

La herramienta, similar a la que ya aplica EPEC, permitirá a los trabajadores retirarse de manera anticipada cobrando desde 60% de su salario en actividad hasta un máximo de 70%, de acuerdo con la cantidad de años que le falten para jubilarse.

Fuentes consultadas por Comercio y Justicia aseguraron que hay más de 100 empleados en condiciones de adherir al régimen, cerca de un tercio del total de trabajadores de la Caja.

En caso de adherir todos, el ahorro para el organismo previsional será de unos 45 millones de pesos anuales.