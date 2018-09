Caja: Nación fija por ley piso de $5.700 millones en cuotas

Ahora los giros serán automáticos y en 12 pagos, conforme el último cálculo del déficit previsional de cada distrito. El planteo que hizo el gobernador Schiaretti quedó reflejado en el artículo 69 del proyecto de ley que ingresó a Diputados. La medida es clave por el impacto financiero de la demora que tenía para la Provincia

El Gobierno nacional fijará por ley el envío automático de fondos a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, decisión que para Córdoba implica asegurarse giros por al menos 5.700 millones de pesos para 2019 en 12 pagos consecutivos. Se trata de una decisión clave para las finanzas de la Provincia.

Es que si bien la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) había comenzado a cubrir desde el año pasado el rojo previsional conforme un método de cálculo afín a los planteos de las provincias, entre ellos la de Córdoba, la demora en remitir esos recursos -en un contexto de alta inflación- había generado un serio problema financiero, en particular al Gobierno provincial, producto del elevado déficit de la Caja de Jubilaciones.

De hecho, el pedido de automatizar los envíos había sido oficializado la semana pasada por el gobernador Juan Schiaretti en la reunión de los mandatarios con el presidente Mauricio Macri.

Hasta ahora -de hecho desde el año pasado, ejercicio en el que comenzó a regir la nueva modalidad de cálculo de la cobertura de los déficit previsionales de cajas provinciales no trasferidas- Nación enviaba cuotas mensuales fijas y a cuenta del monto que mostrara la auditoría que definía el valor final a compensar.

En 2017, las cuotas fijas fueron de 117 millones de pesos. En tanto, este año son de 171 millones de pesos, siempre para el caso de Córdoba.

De esta manera, hasta agosto pasado -la cuota de septiembre ingresaría esta semana-, la Caja había recibido 1.368 millones de pesos. El monto es muy inferior al déficit acumulado hasta entonces.

De hecho, para este año, se estima que los requerimientos de fondos por parte del organismo previsional para poder cumplir en tiempo y forma con el pago de las prestaciones, serán superiores a los 6.500 millones de pesos al cierre del ejercicio.

Si Nación siguiera sin definir el déficit a cubrir y, por consiguiente, sin cubrir los recursos resultantes de ese cálculo, a fin de año habrá enviado a cuenta apenas 2.052 millones de pesos.

De esta forma, el Tesoro provincial habrá cubierto hasta entonces más de 4.500 millones de pesos con fondos propios. Si bien Anses reconocerá ese aporte y girará la diferencia probablemente antes de fin de año o a comienzos del próximo, el costo financiero que habrá implicado para la Provincia adelantar esos recursos, habrá sido ciertamente gravosos para las arcas públicas.

Con la inclusión en el articulado del proyecto de Presupuesto de una cláusula específica de automatización de envíos conforme el último cálculo del rojo previsional, la Caja de Córdoba debería recibir desde enero próximo cuotas mensuales de 475 millones de pesos.

La cifra podría ser incluso mayor a 500 millones de pesos si el cálculo se hace en base al déficit de este año, que aún no está cerrado.

De hecho, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, ya admitió en varias ocasiones, su preocupación por la demora en el cálculo del rojo de 2018 para su correspondiente regularización. Nación debería girar hasta fin de año unos 4 mil millones de pesos extra.

El texto aparece reflejado en el artículo 69 del proyecto de Presupuesto.

Ese artículo establece “como crédito presupuestario para transferencias a Cajas Previsionales Provinciales de la Anses”, un total de 17 mil millones de pesos para el ejercicio 2019.

Acto seguido, señala que el organismo previsional nacional “transferirá mensualmente a las provincias que aprueben el Consenso Fiscal 2018 y que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado Nacional, en concepto de anticipo a cuenta, del resultado definitivo del sistema previsional provincial, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit -provisorio o definitivo- determinado”.

Por lo demás, se espera que el gobernador Schiaretti concurra en las próximas horas a la Casa Rosada para firmar la Addenda al Acuerdo Fiscal firmado en 2018 entre la Nación y las provincias. Ayer, otro grupo de mandatarios firmaron los cambios que, entre otros puntos, incluyen suspender la rebaja del impuesto a los Sellos pero mantener la de Ingresos Brutos.

Schiaretti habían planteado días atrás al presidente Macri, la necesidad de incluir en la addenda el artículo específico que avanzara en la automaticidad de envíos a las cajas previsionales provinciales.

El Gobierno nacional fue aún más allá y directamente lo incluyó como parte del articulado del proyecto de ley de Presupuesto.

La cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones es un problema crónico que afrontan los distintos gobiernos provinciales desde hace casi dos décadas. El rojo que comenzó a espiralizarse con las pasividades anticipadas masivas durante la gestión de José Manuel de la Sota, a comienzos de la década pasada, se estabilizó luego a partir de una serie de cambios en las normativas vigentes que implicaron ajustes previsionales. Igual, por no haber transferido la Caja a la Nación como sí lo hicieron muchas provincias en los 90, Anses debe cubrir una parte importante del déficit, punto que ahora la Provincia intenta acelerar.