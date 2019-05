Blejer subrayó la necesidad de un consenso poselectoral para mejorar inversión y competitividad

El ex presidente del BCRA realizó un análisis histórico sobre la economía argentina. “Creo que es importante entender por qué estamos en esta situación”, aseguró

El economista Mario Blejer destacó ayer la necesidad de lograr un consenso nacional luego de las elecciones presidenciales de octubre, con el objetivo de mejorar la inversión y favorecer la competitividad, como estrategia central de un plan que posibilite al país salir de las crisis económicas que cíclicamente afronta.

Así lo expresó el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco de su participación en una de las charlas que conforman el Ciclo de Actualidad y Coyuntura que realiza en Córdoba el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“Más allá del corto plazo, hay muchas cosas para arreglar”, agregó en el marco de su disertación, que inició analizando la economía del país durante los últimos 70 años porque “en cierta forma lo que nos ha llevado a la situación actual se da en el contexto de un desarrollo histórico”.

Enfatizó que “va a ser extremadamente importante después de las elecciones buscar un consenso que nos permita establecer procedimientos y canales de volúmenes de inversión que posibiliten a Argentina ganar competitividad en el mundo con la ventajas comparativas que ya tiene”.

Luego de mostrar gráficos en los que pudo apreciarse la clara tendencia descendente del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita en el país desde inicios del siglo XIX y cómo Argentina, a partir de 1950, pasó una tercera parte del tiempo transcurrido desde entonces con una economía recesiva, el invitado del IAEF explicó que una parte importante de la problemática económica se debe a que “en los últimos 70 años no se ha logrado competitividad sin devaluar”.

Y dijo: “No hay ganancia por mayor productividad o mayor eficiencia”, y subrayó en la misma línea que “para salir de esto tenemos que mejorar” estos aspectos y “para eso se necesita inversión”.

Agregó Blejer: “Esta situación ha aumentado el stock de pobreza y desigualdad, como consecuencia directa de la incapacidad de crecer y de los factores que quitan productividad”, y evaluó que “cualquier programa económico” que se adopte en el próximo mandato presidencial “va a tener que buscar el equilibrio en las cuentas, asignar recursos -y todo lo que exige la macro economía- pero tiene que también tener una política que mejore la eficiencia productiva”.

Coyuntura

Respecto de la situación actual, expresó que “es cierto que el programa económico de este Gobierno incluía originariamente ciertas políticas estructurales para ganar competitividad sin tener que recurrir a la tasa de cambio”, aunque reconoció que finalmente no “hubo acción en esa dirección”.

No obstante, el economista destacó que desde el punto de vista macroeconómico “se obtuvieron resultados positivos” porque “realmente ha habido una caída del déficit”.

Aun así, evaluó que en la propuesta de la administración de Cambiemos “un gran error fueron las metas de inflación que subordinaron todas las políticas de Gobierno”.

Finalmente dijo: “Si tenemos un modelo que nos va a dar resultados positivos y controlamos las variables que son necesarias pero los resultados finalmente no son buenos, el modelo está mal”.