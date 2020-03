Basterra anunció el aumento a 33% de las retenciones a la soja

Alcanzará esencialmente a los grandes productores de más de 1.000 toneladas anuales, mientras que los pequeños productores continuarán pagando 30%. Además, estos últimos recibirán una compensación por lo retenido de la cosecha pasada.

Finalmente, el Gobierno nacional informó ayer a las entidades que conforman la Mesa de Enlace su decisión de aumentar en tres puntos porcentuales las retenciones a las exportaciones de soja, que pasarán así de 30% a 33%, tal y como se venía conjeturando en las últimas semanas.

La novedad fue transmitida a los dirigentes en la reunión que mantuvieron con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, en la sede de la cartera de Agricultura.

Así, el Gobierno implementará un nuevo esquema de derechos de exportación (DEX) que implicará la suba de tres puntos porcentuales a la soja y derivados y una compensación a los pequeños productores que no superen mil toneladas.

De este modo, según explicó Basterra, tres de cada cuatro productores de soja -unos 42.000 productores- serán alcanzados por la compensación y como máximo, según su escala, seguirán tributando una alícuota de 30% y no serán alcanzados por la suba.

El nuevo esquema de retenciones, que se publicará posiblemente hoy en el Boletín Oficial junto con la reapertura del registro de exportaciones (DJVE), dispondrá la baja de DEX a 25 categorías de productos, principalmente pertenecientes a economías regionales, mientras que otros cuatro quedarán sin cambios.

Así, el girasol y el maní pasarán de tributar 12% al 7%; el arroz con cáscara de 12% a 6%; la carne ovina y lana ovina de 9% a 5%; la carne de cerdo y los embutidos de 9% a 5%, y el pescado de 9% a 7%, entre otros.

Por su parte, el maíz, el trigo y el sorgo continuarán con una retención de 12%, mientras que la carne bovina, de pollo y la leche en polvo se mantendrán en nueve por ciento.

La segmentación de retenciones, que serán pura y exclusivamente para los productores de soja, alcanzará así a “40.406 productores, que representan el 74,02% de los productores, mientras que los que quedan fuera porque presentaron más de 1.000 toneladas en la campaña pasada, son de 14.884”, explicó Basterra.

El funcionario nacional indicó que “de acuerdo al método de reintegros que se va a instrumentar, todos aquellos productores que durante el ejercicio anterior (campaña 2018/19) cosecharon hasta 1.000 toneladas les van a reintegrar (las retenciones) de modo tal que el impacto de las mismas van desde 21% hasta 30%”.

“Esto quiere decir que tres de cada cuatro productores, alrededor de 42.000, como máximo van a pagar 30% de retenciones, en tanto que uno de cada cuatro van a incrementar del 30% al 33% sobre su economía”, señaló.

A modo de ejemplo, dijo que alrededor de 12.275 productores que declararon ventas de hasta 100 toneladas en la campaña pasada, tendrán -de mantenerse el esquema- un reintegro por retenciones de 12 puntos, por lo que el tributo en concepto de retenciones se ubicará en 21%.

Por otro lado, el ministro aseguró que la suba de tres puntos porcentuales tendrá un resultado “de saldo cero en términos fiscales”, por lo que “no le representan nuevos ingresos al Estado”.

Según cálculos de su equipo, la recaudación por estos tres puntos alcanzaría U$S492 millones, pero si se le descuenta el grano ya comercializado el número final sería de US$354 millones.

A este total hay que descontarle los egresos por US$186 millones en concepto de compensaciones y otros US$167 millones por la baja en los derechos de exportación de productos de economías regionales.

Tras finalizar la reunión con los presidentes de la Mesa de Enlace agropecuaria, integrada por Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales (CRA), Sociedad Rural (SRA) y Coninagro, en la que también participó el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, el presidente de CRA, Jorge Chemes remarcó que las entidades mantuvieron una “buena reunión” con Basterra.

“Tuvimos una buena reunión. No logramos revertir este 3% de suba. Sí hemos tenido la comunicación del Gobierno de que ese tres por ciento va a quedar en el sector. Ahora nosotros vamos a consultar a nuestras bases para ver cómo seguimos”, señaló el dirigente.

En efecto, un comunicado emitido luego por la Mesa de Enlace, indicó que ratificaron la “convicción de que la única manera de alcanzar el pleno desarrollo del sector agropecuario nacional, y de lograr la mayor contribución territorial y social, es eliminar los derechos de exportación a todos los productos agropecuarios”.

“Durante la reunión, el Gobierno mencionó la posibilidad de revisar la presión fiscal con un esquema hacia la baja durante un determinado período y, a su vez, avanzar en el análisis de mecanismos por vía del impuesto a las ganancias, que compensen el efecto fiscal de los derechos de exportación”, indicaron.

Asimismo, aseguró que “por ahora no hay posibilidad de paro. Vamos a ver qué dicen las bases”.

“Cada una de las entidades someterá a sus órganos de gobierno este nuevo esquema en los próximos días, luego de lo cual, la Comisión de Enlace definirá los próximos pasos y acciones a seguir”, finalizaron.