Bancor acumuló ganancia de $841,4 millones en 2018

Ésa es la utilidad que sumó hasta mayo, 47,2% superior a la de igual período del año pasado. El resultado neto operativo creció 66,1%. Si bien moderó lucro, éste sigue muy por encima de la inflación

El Banco de Córdoba (Bancor) alcanzó al 31 de mayo pasado utilidades netas por $841,4 millones, 47,2% por encima de igual período del año pasado.

En tanto, sólo en mayo, las ganancias de Bancor fueron de $196,6 millones, 44,7% mayores que las del mismo mes de 2017.

Los números de la entidad siguen muy por encima de la inflación interanual aunque, en función de resultados anteriores, comenzó desde hace tiempo a moderar la suba.

Según los Estados Financieros Resumidos informados, hasta el quinto mes del año Bancor contabilizaba un activo de 88.359,7 millones de pesos, 54,05 por ciento más elevado que un año atrás.

Los préstamos al sector privado no financiero se ubicaron en 35.458,4 millones de pesos, 49,6 por ciento superiores a 2017.

Desde este año, el banco dispuso informar sus números con otro criterio y, por ejemplo, no desglosa en los datos resumidos cifras por tipo de préstamo, por lo que resulta imposible comparar con el ejercicio anterior la evolución de los créditos personales o hipotecarios, por citar algunas de las líneas vigentes.

En cuanto al pasivo, reportó 82.664,6 millones de pesos, 53,06 por ciento mayor que el de 2017.

Dentro de ese rubro, los depósitos del sector público no financiero llegaron a 31.222,2 millones de pesos, 55,3 por ciento más elevados que el año pasado.

Por su parte, los depósitos del sector privado no financiero fueron de 41.700,3 millones de pesos, 33,7 por ciento mayores que los de igual período del año pasado.

La suba interanual, en este último caso, es apenas superior a la inflación acumulada en ese lapso.

De esta forma, el patrimonio neto de Bancor llegó en mayo a 5.695,05 millones de pesos, 69,9 por ciento mayor que el del 2017.

En cuanto al resultado neto operativo -que computa, entre otros puntos, los ingresos y gastos por comisiones y por intereses-, llegó a 1.299,1 millones de pesos, 66,1 por ciento superior al de los primeros cinco meses de 2017.

Dentro de las erogaciones, los gastos de administración -básicamente sueldos- fueron de 1.319,4 millones de pesos.

Por lo demás, pagó 457,7 millones de pesos de impuesto a las Ganancias, 75 millones de pesos por encima de los 381,9 millones de pesos erogados por el mismo concepto en el año anterior, siempre según datos oficiales.