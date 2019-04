Bajó la cantidad de arribos a Córdoba en ómnibus, mientras que creció fuertemente la llegada por vía aérea

En 2018, el número de colectivos en la terminal mermó 4,7%; 13% si se compara con 2016. En tanto, el Aeropuerto Taravella tuvo un alza de 18,68% en el movimiento de pasajeros pese a la crisis. Los registros en los peajes de la RAC casi no tuvieron cambios

La evolución del movimiento de unidades y pasajeros que llegaron o partieron de la ciudad de Córdoba por vía terrestre o aérea contrastó de manera evidente en 2018 respecto al año anterior. En tanto, el pase de vehículos por los peajes de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) se mantuvo prácticamente sin cambios sustanciales.

Los datos aparecen compendiados en el portal de Datos Abiertos que informa la Municipalidad de Córdoba con información recolectada de la Estación Terminal de Ómnibus, del Aeropuerto Ambrosio Taravella y de Caminos de las Sierras, concesionaria de la RAC. La dinámica de los números es una radiografía del impacto de la crisis en el transporte, en este caso de pasajeros y los movimientos que hubo particularmente en el áereo con la irrupción de las empresas low cost, que lograron neutralizar el efecto de la suba del dólar con pasajes a valores muy competitivos con respecto a los transportes terrestres.

De acuerdo a los datos oficiales, la cantidad de arribos de unidades de transporte de larga distancia -no incluye interurbanos- en 2018 alcanzó 133.953 coches. La cifra es 4,77 por ciento inferior a la registrada en 2017 y 13 por ciento menor a los 153.954 informados en 2016.

De esta forma, en sólo dos años, hubo 20 mil arribos menos a la terminal. La caída ya había sido advertida por la federación que nuclea a las empresas de larga distancia, que el año pasado cuestionaron duramente la política de incentivos del Gobierno nacional para las compañías low cost aéreas en detrimento de las transportistas terrestres.

No se informa en la estadística la cantidad de pasajeros transportados, pero responsables de las propias empresas hablan de coches con bajo nivel de ocupación.

Por el contrario, el movimiento de pasajeros registrados en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba alcanzó el años pasado 3.398.851 personas, 18,68 por ciento más que el informado en el año inmediato anterior. Fueron más de 500 mil pasajeros más que en 2017.

En el desglose, el mayor crecimiento se verificó en los arribos y salidas de vuelos de cabotaje que, en conjunto, llegaron a más de 2,3 millones de pasajeros. En tanto, los arribos y salidas internacionales alcanzaron casi 945 mil personas. El resto fueron pasajeros en tránsito.

En el detalle por mes, puede observarse que no se percibe una caída pese a la crisis y al impacto de precios dolarizados en el costo de determinados pasajes.

De hecho, si se compara diciembre del año pasado con relación a diciembre de 2017, con un valor del dólar ciertamente diferente -subió casi 100 por ciento en ese período-, la cantidad de pasajeros transportados por vía aérea en Córdoba siguió mostrando un aumento en 2018 respecto al año anterior. Fueron 298.251 frente a los 261.159 de 2017.

De nuevo, una explicación para ese aumento fue la irrupción de las low cost y pasajes cuyos valores compitieron claramente respecto a la movilidad vía terrestre.

Al respecto, las empresas de transporte de larga distancia lograron que el Gobierno nacional eliminara el piso de tarifas para poder competir vía precios aunque aún así, siguieron perdiendo pasajeros.

La mejora del Taravella fue incluso superior al promedio de los 40 aeropuertos relevados en el país. Según datos de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, el aumento respecto a 2017 fue de 9 por ciento. El incremento es menor al 15 por ciento de 2017 con relación al año anterior en el país. No obstante, la cifra es superior al promedio acumulado de los últimos 15 años (de 6 por ciento), y marca el decimosexto año consecutivo de crecimiento.

Peajes, apenas arriba

En tanto, el movimiento de vehículos en general por los peajes de la RAC alcanzó en el año pasado 60,88 millones de pasadas, 1,65 por ciento más que el registrado en el año inmediato anterior cuando llegó a 59,89 millones.

La dinámica se frenó el año pasado luego de que en 2016 se registraran 56,91 millones de pasadas, casi en la misma línea que en 2015.

Visto en esos términos, los movimientos en los peajes coinciden a grandes rasgos con el impacto de la crisis económica en el país, esto es 2016 y 2018, con cifras casi estancadas respecto a los años inmediatos anteriores. Así, en 2015, la cifra anual fue de 56,12 millones, en 2014 llegó a 51,32 millones y en 2013, primer dato disponible, fue de 52,38 millones de pasadas.

En las cifras no aparece discriminado por tipo de vehículo. Sólo se puede inferir que la caída de la actividad económica golpeó fuertemente el tránsito pesado pero también el movimiento de vehículos en general.

En todo caso, esa información podría rastrearse en los datos por ruta.

En 2018, la más transitada fue la autopista Córdoba-Carlos Paz (como es habitual) con 14,61 millones de registros, seguida muy de cerca por la ruta E-53 a Río Ceballos, con 14,11 millones de pasadas. En ambos casos se trata de rutas “turísticas” pero también que vinculan a la ciudad capital con localidades denominadas “dormitorio”.

En tanto, la E-55 que conduce a La Calera mostró 8,57 millones de pases. Por su parte, la ruta 5 autovía a Alta Gracia registró un tránsito de 5,82 millones de vehículos. En tanto, la 9 norte llegó a 4,5 millones, la 36 (autovía Córdoba-Río Cuarto) informó 3,59 millones de pasadas y la ruta 19 un total de 2,79 millones. Finalmente, la ruta 9 sur, apenas 1,57 millones de pases, siempre según datos de Caminos de las Sierras informados en este caso en la web de Datos Abiertos de la Municipalidad de Córdoba.