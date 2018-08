Avalle se refirió a la falta de competitividad y Mestre reiteró que Córdoba “es cara”

En la apertura de la 11ª edición del Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) compartieron escenario -aunque no visiones- el ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, y el intendente de la ciudad, Ramón Mestre.

sí, mientras el funcionario provincial se refería a la falta de competitividad originada por los altos costos del financiamiento; la suba de los precios de los insumos industriales que -según refirió- siguieron al dólar; y los viejos convenios colectivos de trabajo que en su mayoría datan de 1975, el jefe capitalino insistió ayer con el reclamo por una “correcta” distribución de la coparticipación de impuestos y con la apreciación de que “Córdoba es cara”, en parte producto de las inequidades en el reparto de fondos por el Gobierno provincial.

“Me pongo en la piel del industrial y los compadezco y los admiro”, refirió Avalle al hacer referencia a la coyuntura, al tiempo que los felicitó por cómo enfrentan esta situación de crisis: “El empresario está haciendo un esfuerzo enorme para contener a su gente sin despidos”, dijo.

Por su parte, Mestre se refirió a las condiciones “de mayor competitividad generadas a partir de la transparencia. La ciudad de Córdoba y la Nación emprendieron un camino de ida que la Provincia no puede ignorar”, y destacó la necesidad de buscar “puntos de encuentro para el diálogo”. Aseguró que hace un año y medio que no dialoga con el Gobernador y refirió que “ganar una elección no puede confundirse con un plebiscito que habilita al ganador a hacer lo que le plazca por años, como si fuésemos seres superiores que imponen su visión. Gobernar 20 años no implica que puedan hacer lo que les plazca”.

Para cerrar, reiteró que si la Provincia reparte los fondos que reclama, eliminará determinadas tasas que gravan los servicios, entre otros puntos.