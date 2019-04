Autotransporte de cargas: empresarios exigieron políticas para potenciar movilidad de bienes y servicios

En el marco del Foro de Análisis Económico de ese sector, directivos expusieron la situación crítica. El economista Utrera confirmó el impacto del dólar y planteó medidas de mejoras como aumento del crédito fiscal IVA por impuesto a los combustibles líquidos, la extensión de bitrenes y las inversiones en infraestructura vial

La Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (Cedac) reclamó políticas que potencien la movilidad; en tanto, analistas económicos expusieron sobre el impacto que sufre el sector en materia de costos y la gran caída de la actividad, al tiempo que vaticinaron medidas de mejora, en el marco del Foro de Análisis Económico de Autotransporte de Cargas que se llevó a cabo la semana pasada en Córdoba

El presidente de la Cedac, José Arata, hizo hincapié en el momento que está atravesando el sector. Como se recordará, muchas de las empresas mantienen inactiva parte de su flota de camiones a causa de la escasa actividad y, aunque el número varía según el rubro, los porcentajes de caída oscilan entre 20% y 70%.

Por otra parte, el incremento de los combustibles -109%, según la medición interanual-, y el desfase de precios entre las diferentes provincias son otras medidas que conspiran contra la actividad del transporte. A ello se suma el aumento de los peajes y tasas fitosanitarias, lo que atenta contra la capacidad de reacción de las empresas que, en muchos casos, no llegan siquiera a actualizar la tarifa teniendo en cuenta esos incrementos.

Además, se encuentran sometidos a una presión fiscal muy alta, cerca de 40% de sus costos son impuestos.

En este sentido, Arata instó al Gobierno: “No pedimos medidas proteccionistas; el empresario del sector no vive del Estado, no especula con el Estado, somos empresarios acostumbrados a competir e invertir permanentemente, desarrollamos la actividad con una importante cantidad de mano de obra y de capital de trabajo; es por ello que solicitamos acciones que potencien el factor decisivo en la movilidad de bienes y servicios de nuestro país”.

Luego, tomó la palabra el Ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, quien destacó que es indispensable volver a poner en marcha la economía del país y reafirmó que “no se concibe el ejercicio de industria y el comercio sin el transporte de carga”. Por ese motivo, agregó, el Gobierno apunta a “brindar un mejor desempeño a esta actividad, además de darles a las empresas mayor competitividad”.

Mejoras y competitividad

Por su parte, el economista Gastón Utrera expuso que desde mayo de 2018 la suba del dólar impactó indirectamente en los costos del autotransporte. Explicó cómo se distribuye la facturación del sector del autotransporte de cargas: petroleras (22,2%), Estado (21,9%), proveedores de camiones cubiertas y repuestos (16,2%), empleados (16%), resto de proveedores (16%) y propietarios (7,7%).

“Ningún número resiste el paso del tiempo en Argentina”, remarcó Utrera, al tiempo que indicó que entre las medidas de mejora para el sector son necesarias el aumento del crédito fiscal IVA por impuesto a los combustibles líquidos, la extensión de bitrenes y las inversiones en infraestructura vial.

En la misma línea, Javier Iguacel, quien hasta diciembre pasado se desempeñó como ministro de Energía de la Nación, más optimista, recalcó que -en comparación con 2015- Argentina es un país competitivo con respecto al resto del mundo. “Se puede participar de la batalla por la competitividad de los combustibles líquidos manteniendo los precios de hoy, eliminando las diferencias entre el interior y CABA para mantener el promedio y ser justos e incorporando el GNL”, aseguró.

Cerca del final, Mario Eliceche, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) recalcó que la realidad del país “limita al sector” pero se mostró esperanzado en que comience a “cambiar la racha”. “Este país tiene que salir adelante con un transporte sano y eficiente”, agregó.

Por último, Guillermo Campra, director Nacional de Transporte Automotor de Cargas, dio cierre a la jornada: “Somos conscientes del momento que está pasando el sector, estamos trabajando en la agenda y hay principios de solución y respuestas. Se han hechos muchos cambios a nivel económico que han permitido que este país esté preparado para el futuro”.

Por la tarde, se realizó el 397º Consejo Federal de la Fadeeac, un encuentro que reúne cada año a representantes de todo el país, en el que se debaten aspectos que conciernen a las distintas cámaras que están vinculadas con el autotransporte de cargas.

La Cedac trabaja desde hace más de tres años en iniciativas como el Foro de Análisis Económico de Autotransporte de Cargas y es pionera en la conformación de este tipo de espacios de investigación continua, integrada y focalizada que funcionan como usina de pensamiento de la cámara.

El encuentro reunió a más de 250 personas, entre ellos empresarios del sector, funcionarios, analistas y público en general. El encuentro tuvo como eje la incidencia de los costos de autotransporte de cargas en los productos y servicios y la importancia del autotransporte de cargas como enclave estratégico de los distintos sectores productivos del país.