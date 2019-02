Autopartistas piden que el Gobierno revise medidas sobre exportaciones

La Cámara de Industriales Metalúrgicos asegura que el sector está ante un “inminente estado de emergencia”. Indica que se promueve la “desnacionalización” de piezas y eso impacta en el empleo. Quieren que se involucre la Provincia

La comisión autopartista de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (Cimcc) pide al Gobierno nacional que revise las medidas fiscales tomadas respecto a la actividad exportadora (retenciones a las ventas externas y disminución de reintegros a las exportaciones), debido a la “grave situación” que atraviesa el sector, a la que calificó como “de emergencia”.

Así lo indicó en un comunicado emitido ayer, en el que se detalló el “inminente estado de emergencia frente a las suspensiones, freno de la producción y disminución del volumen de trabajo de las terminales argentinas y particularmente de las radicadas en Córdoba”.

En ese sentido, pidió la revisión de las medidas tomadas y que “el Gobierno provincial se involucre en la negociación con la Nación”.

La Cimmc “ha manifestado reiteradamente” la gravedad de la situación generada, en primer lugar, por la “fuerte caída de la venta local en el último tramo de 2018, agudizada en el primer mes de 2019, en un contexto de aumentos de tasas de interés insostenible, y en segundo, por las medidas fiscales tomadas por el Gobierno nacional sobre la actividad de exportación, perjudicando los niveles de venta de vehículos al exterior y el correspondiente impacto en la producción nacional”, refirió el comunicado.

En efecto, en la presentación del último monitor de la actividad metalúrgica que releva la consultora Economic Trends del economista Gastón Utrera, y de la que participó Comercio y Justicia, la vicepresidenta de la entidad, Isabel Martínez, expresó la preocupación con la que observan la baja en la actividad. “La fabricación va a ser menor a la de 2018”, dijo en esa oportunidad y agregó: “Hay proyectos ya anunciados que se están dilatando. Sin ir más lejos, la pickup de Mercedes-Benz que estaba por comenzar a producirse en marzo no tiene fecha cierta aún de inicio, y en ese proyecto están involucrados poco más de 50 proveedores locales considerando toda la cadena productiva”.

Asimismo, dijo que hay otros anuncios más pequeños que tampoco han comenzado a llevarse a cabo.

“Las terminales cordobesas, y como consecuencia sus proveedores, que realizaron inversiones millonarias para la radicación de nuevos proyectos en Córdoba en el marco de la aplicación de la Ley de Desarrollo del Sector Automotriz, hoy se encuentran en un escenario donde todas las reglas de juego han sido modificadas”, indicó el comunicado emitido ayer.

Allí se dice que el nuevo esquema fiscal aplicado a la exportación es “tan distinto”, que bajó el volumen de producción de las terminales que exportan, situando en una “fase crítica a la actividad de las terminales locales”.

Asimismo, refirió que “sin dudas, esta medida desacertada no ha materializado la recaudación de ingresos esperada por parte del Gobierno nacional”.

A su vez, la Cimcc aseguró que las medidas aplicadas “van en total detrimento de la ley que se sancionó en 2016 y que promovió grandes inversiones del sector privado, ya que no sólo anula los incentivos para radicar nuevos proyectos sino que promueve la desnacionalización de piezas” debido a que el cambio de reglas demuestra que integrar partes locales “es menos conveniente que importar piezas”.

Impacto en el empleo local

De acuerdo con lo que indican, la situación a la que han llegado las empresas del sector ponen en duda “la viabilidad y sustentabilidad de los procesos productivos”.

En ese sentido, remarcaron que el relevamiento interno realizado entre las metalúrgicas cordobesas reflejan cifras “alarmantes” en cuanto al empleo. Según se indicó, durante enero, 52% de las firmas consultadas redujeron horas y dieron de baja contratos. En tanto, los despidos representaron 15% de las acciones tomadas en cuanto al personal. “Para los próximos meses, las proyecciones y expectativas son aún más negativas”, aseguraron.

En este marco, la Cámara afirma que continúa buscando soluciones y medidas concretas que involucren a todas las partes para trabajar en la promoción del sector automotriz, pero necesitan que el Gobierno nacional revisen las medidas tomadas y que el gobierno local se involucre en la negociación.