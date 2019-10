Aunque hay que esperar al 10 de diciembre, el dólar puede cerrar este año a $70

Analistas consultados por Comercio y Justicia anticiparon posibles comportamientos de esa divisa luego de las elecciones del domingo. Además, estimaron lo que sucederá con los precios

Luz Saint Phat

La mirada del mercado cambiario y de los analistas económicos está puesta en cómo se comportará la cotización del dólar luego de las elecciones del domingo, respecto de la cual las encuestas anticipan que existen amplias posibilidades de que la alianza opositora Frente de Todos -liderada por el candidato a presidente Alberto Fernández- consolide los resultados positivos obtenidos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En este marco, economistas consultados por Comercio y Justicia sobre esta temática indicaron que es posible que luego del próximo domingo se registre una amplia demanda de dólares, que presionará no sólo el tipo de cambio oficial sino también el paralelo, a la vez que señalaron que el año podría finalizar una cotización en $70 u $80, aunque será clave conocer las medidas que adoptará quien resulte electo y asuma el 10 de diciembre.

“Espacio para una nueva corrida puede haber. Si ocurrió post PASO, puede pasar también esta elección. Lo que no está claro -tal vez- es si el factor político es el que va a influir en todo esto o si simplemente va a ser una reacción de la gente ante el cambio de Gobierno”, dijo Ernesto Mattos, docente investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación (CCC).

“La última devaluación, por todo lo que se dejó entrever en los comentarios del ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Martín Redrado y la no intervención de las autoridades, demostró que no hicieron nada para ofertar y detener el precio del dólar cuando subía”, agregó el académico en conversación con este medio, enfatizando que “ahí está puesta la duda”, pero que en principio “si se interviene”, la fuerte demanda de billetes que puede acontecer luego de las elecciones presidenciales “no debería tener ningún impacto”. “Ahora eso va a depender de la decisión política que tenga el presidente del BCRA”, aseguró.

Por otro lado, Víctor Beker -director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano- advirtió de que “hay que tener en cuenta que en Argentina, los ahorros se hacen en dólares y, de acuerdo al resultado electoral, puede haber mayor o menor demanda de la divisa estadounidense”, aunque “el BCRA tiene herramientas para el control de cambios y se supone que está en condiciones de abastecer esa demanda, por lo que no tendría que dispararse el tipo de cambio oficial pero sí puede existir una mayor presión sobre los tipos de cambios paralelos”.

En tanto, con relación a la perspectivas hacia fin de año y principios de 2020, Mattos señaló que el mercado espera “un dólar justamente con esos valores ($70/$72). Algunos plantean $100 pero lo más lógico es que estuviera cerca de $70, $75 para este caso. Y podría arrancar el año que viene a $80 también”.

Beker fue más cauteloso al realizar las estimaciones. “Habrá que ver qué anuncios se hacen a partir del 10 de diciembre, por lo que es muy difícil hacer pronósticos. Pero si hablamos exclusivamente de un dólar oficial controlado por el Banco Central, uno debería pensar que no se ubicará más allá de los $70”.