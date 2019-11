Aseguran que una política monetaria menos contractiva ayudará a “sortear la crisis”

Un nuevo informe de la consultora Ecolatina advirtió ayer de que es posible que una política monetaria menos contractiva ayude a “sortear la crisis”.

Haciendo un repaso por lo sucedido luego del domingo de elecciones presidenciales, donde resultó triunfador el candidato del Frente de Todos, la entidad especialista en análisis económicos explicó que “durante su campaña presidencial, Alberto Fernández le pidió tres cosas al Banco Central: i) que dejara de perder Reservas, ii) que atenuara la depreciación del peso y iii) que relajara la tasa de interés”. En este sentido, y “considerando las tres normativas implementadas esta semana”, se puede entender que los requerimientos del presidente electo “están cobrando forma”, indicó el informe distribuido a la prensa.

En relación a esto, Ecolatina anticipó que “las tres medidas adoptadas, si fueran exitosas, contribuirían a sortear la crisis: el endurecimiento del control de cambios estabilizaría al dólar, lo que restaría presiones sobre la inflación, dando el pie para revertir la pérdida de poder adquisitivo; asimismo, la menor tasa de interés impactaría en la economía real, alentando el consumo y la inversión productiva producto del menor rendimiento de los ahorros en pesos y la imposibilidad de ahorrar en divisas, ayudando a superar la recesión”.

No obstante, también se advirtió de los efectos negativos que tales disposiciones pueden traer aparejados a futuro.

En primer lugar, se precisó que “el endurecimiento del control de cambios reprime la demanda de moneda extranjera para atesoramiento aumentando vis a vis la brecha con los mercados paralelos. Esto genera mayor incertidumbre y volatilidad, desalentando gastos a mediano y largo plazo”.

Por otro lado, se detalló que “mientras que las importaciones se realicen al tipo de cambio oficial, el cepo atenuará las presiones inflacionarias. En este sentido, bajo un escenario de demanda interna reprimida, la “tentación” de atrasar el tipo de cambio –lo que suele redundar en una mejora rápida del poder adquisitivo- no es menor”, lo cual podría ser perjudicial para las exportaciones.

Finalmente, alertó Ecolatina que “no es del todo seguro que la menor tasa de interés alentará a la inversión y al consumo. Si bien el costo de financiamiento bajaría, la demanda interna seguirá deprimida, así como el poder adquisitivo”. Así, “producto de los malos e inesperados resultados de los últimos años, es probable que exista una reticencia a gastar que difícilmente se revierta en el corto plazo”.

Concluyendo, el informe aseguró que “la decisión de hacer la política monetaria un poco menos contractiva implica un cambio en relación a la dinámica que venía observándose en el último año”, en tanto habrá que evaluar si “la transición en el Poder Ejecutivo también implica una transición en este frente, pasando a una dinámica no solo menos contractiva sino también más expansiva”.