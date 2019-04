Home > Economía > Aseguran que las medidas del Gobierno no cambiarán el “curso de la economía”

Lo indicó la consultora Ecolatina en un nuevo informe al evaluar el escenario preelectoral. Las herramientas que ha dispuesto la administración de Cambiemos “lucen insuficientes” para reactivar el consumo y contener la inflación, advierte la entidad

Las medidas económicas recientemente adoptadas por el Gobierno nacional no cambiarán “significativamente” el curso de la economía en este año electoral, según un nuevo informe de la consultora Ecolatina, en el que se advierte de que las recientes disposiciones anunciadas por la administración de Cambiemos “lucen insuficientes” para reactivar el consumo y contener la inflación.

“En un año caracterizado por elevada incertidumbre hay una certeza: la economía no será un activo para el oficialismo de cara a las próximas elecciones presidenciales”, asegura la entidad, a la vez que agrega que “las recientes medidas anunciadas por el gobierno intentan morigerar esta situación, en un momento donde las principales preocupaciones de la población son de índole económicas. Por caso, según el último relevamiento de la consultora Synopsis, las preocupaciones por la inflación y el desempleo lideran la lista, relegando significativamente las problemáticas de corrupción e inseguridad”.

Además, en comparación con años electorales anteriores, los especialistas detallan que este año el desempeño de la actividad económica será el peor, en comparación con 2011, 2015 y 2017. “Por caso- se explica- en 2011 y 2017, cuando ambos oficialismos ganaron ampliamente las elecciones nacionales, la demanda interna crecía por encima del PBI (11,3% interanual versus 6,3% interanual en 2011 y 4,6% interanual versus 2,1% interanual en 2017, en los primeros tres trimestres de dichos año). En contraposición, para los comicios presidenciales que se avecinan tanto la actividad como la demanda interna caerán, esta última con mayor profundidad que la primera”.

En tanto, especifica la entidad especialista en análisis económicos, tampoco mejorará la inversión, debido al ajuste monetario y a la reducción de la obra pública, además del encarecimiento del capital importado y la incertidumbre política. Así, se estima que la inversión experimente una retracción de 12% interanual en los primeros tres trimestres de este año, configurando la caída más profunda desde el año 2009.

En este panorama delicado, la demanda externa puede constituir un “aliciente” para la actividad. Ecolatina indicó al respecto que “gracias a una cosecha agrícola que promete ser récord y una competitividad cambiaria significativamente mayor que la experimentada en los últimos años, la exportaciones lograrían acumular hasta septiembre un incremento en torno a 10% promedio anual”.

Aun así, dice Ecolatina, las disposiciones relativas a los créditos del Anses, los precios esenciales y el aplanamiento de tarifas no lograrán revertir el escenario. “En esta línea, no es esperable que las medidas adoptadas en los últimos días cambien significativamente el curso de la economía en los próximos meses. Al momento de que los argentinos se paren frente a las urnas para emitir su voto, la economía habrá crecido sólo un 1% en términos desestacionalizados, una magnitud que no luce suficiente para que la sensación de reactivación sea generalizada”, indicó el documento.