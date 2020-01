Aseguran que inflación y reactivación económica dependen de la renegociación de la deuda

Lo indicó un documento de la consultora Ecolatina, el cual estimó que “hay espacio para ser optimistas”. Análisis sobre aspectos claves de la gestión nacional, a poco más de un mes del comienzo de la presidencia de Fernández.

El desempeño de la inflación y la reactivación económica del país dependen fundamentalmente de cómo se desarrolle el proceso de renegociación de la deuda pública, según precisó un informe difundido ayer por Ecolatina.

En un análisis detallado sobre el escenario que presenta este comienzo de 2020 y los desafíos clave que enfrenta la actual administración nacional, la entidad indicó que “de los tres mandatos económicos con que asumió Alberto Fernández se está haciendo énfasis en la renegociación de la deuda, que por ahora no comenzó oficialmente”.

En este marco, los especialistas aseguraron que “de cómo salga esta discusión dependerá la reputación del gobierno y que las políticas antiinflacionarias y de reactivación de la actividad cumplan sus objetivos”.

Aunque el escenario es complejo y “la economía argentina está en una situación compleja: mucha deuda, demasiada inflación y poca actividad”, la entidad indicó que “mirando la trayectoria del riesgo país y la descompresión de los mercados financieros, hay espacio para ser optimistas”.

Punto por punto

Mientras, en relación al balance de la gestión que viene desarrollando el conductor de la alianza Frente de Todos, Ecolatina indicó que en poco más de un mes transcurrido desde el diez de diciembre “continuó la mejora del resultado fiscal primario que había iniciado la gestión de Cambiemos pero se cambió el método: más impuestos y no – mucho- menos gasto”.

Para lograr este objetivo, detalló el informe “se endurecieron las retenciones, se fijó un recargo de 30% a la compra del dólar turista y para atesoramiento y se incrementó la alícuota de bienes personales, entre otras novedades impositivas”.

“No obstante – continuó el documento realizado por los especialistas- también se siguió el ajuste de las erogaciones, al menos por ahora: el congelamiento de jubilaciones y pensiones -bono de $5.000 mediante- y la suspensión de la fórmula de movilidad, reemplazada por una suba discrecional atenuaría la suba nominal del principal componente del gasto primario”.

De esta manera, según se anticipó en el análisis privado, en 2020 el resultado fiscal primario podría acercarse al equilibrio, revirtiendo el leve rojo acumulado en 2019 (-0,7% del PBI).

Lo importante de esta mejoría en los resultados residirá, según Ecolatina, en que “además del impacto directo en términos macroeconómicos que tiene ajustar el déficit fiscal, en este escenario de elevados pagos de deuda, un sendero de superávits primarios es la principal demanda de los acreedores”. “En este sentido, y como respuesta de los mercados privados a estas medidas, el riesgo país bajó casi 700 puntos básicos, pasando de 2.500 el 10 de diciembre pasado a la zona de 1.800 puntos actualmente”, se agregó.

En tanto el documento indicó que en estos 42 días, y con el objetivo de desacelerar la inflación, “el Gobierno congeló las tarifas de servicios públicos a lo largo del primer semestre de este año. En este sentido, vale destacar que el 1% del PBI de gasto que aumentarán los subsidios por este congelamiento será más que compensado por casi 2% del PBI que sumará el endurecimiento impositivo, de ahí el optimismo de los tenedores de deuda”. Además, se destaca también la política del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para sostener el tipo de cambio en alrededor de $60 por dólar.

Aunque se espera que estas medidas moderen el alza intermensual del costo de vida, Ecolatina advirtió de que “la suba de precios persistió elevada a lo largo de diciembre y enero, donde la inflación mensual no bajará de 3%, acumulando más de 6,5% en el primer bimestre de gestión de Alberto Fernández. En resumen, al menos durante los primeros meses del nuevo gobierno la inflación seguirá elevada”.

Por otro lado, la consultora alertó sobre “la principal estrategia mencionada en la campaña del Frente de Todos, el acuerdo de precios y salarios, todavía no se puso en marcha, al menos de manera oficial. Por lo tanto, aunque el tiempo no está a favor de esta estrategia, es necesario ser cautos antes de afirmar que las políticas no están siendo efectivas. En este punto, si la negociación de la deuda llega a buen puerto mejorará la credibilidad del Poder Ejecutivo y, con ella, las chances de éxito de implementar este acuerdo”.

Aún así, existen algunos riesgos, dado que “el cambio de sesgo en la política monetaria, que cada vez se torna más expansivo, puede chocar con el proceso de desinflación si la menor tasa de interés local y la mayor liquidez se traducen en mayores presiones cambiarias”.

Finalmente, la entidad especialista en análisis económicos señaló que “el menor rendimiento de las Leliqs relajará el costo de financiamiento para el consumo en cuotas y también de los préstamos a empresas, pero, a la vez, hará lo propio con el rendimiento de las colocaciones en pesos”.

“Si la mayor liquidez se traslada a la economía real, el plan habrá cumplido su misión; a contramano, si la misma va a la brecha y a los precios, el sesgo expansivo de la política monetaria chocará con la política de desinflación”, se indicó. “Al igual que con el acuerdo de precios y salarios, esto dependerá en gran medida de la credibilidad que posea, o no, el Poder Ejecutivo, atada fuertemente a cuán exitosas y rápidas sean las negociaciones de reestructuración de la deuda pública”, se concluyó.

HOY

Economía lanza un canje de deuda local por unos $ 214.200 millones

El Ministerio de Economía realizará hoy un canje voluntario de títulos de deuda por alrededor de $214.200 millones, a los cuales busca cambiar por otros dos bonos que vencerán en septiembre y diciembre.

El canje “permitirá mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública denominada en pesos”, destacó la cartera que conduce Martín Guzmán.

Todos los títulos, tanto los que entran en el canje, como los que se otorgarán en su reemplazo, son en pesos y bajo legislación local.

Los títulos que pueden ingresar al canje son Letras del Tesoro Capitalizables en pesos, con vencimiento 30 de agosto por $45.155 mil millones, otra al 28 de febrero por $23.750 millones, una tercera que vence el 13 de septiembre de $59.300 millones, la cuarta que termina el 11 de octubre por $45.500 millones y la última que vence el 15 de noviembre por $40.500 millones.

La operación le permitirá a los tenedores de los instrumentos elegibles canjear los títulos en condiciones de mercado recibiendo títulos nuevos a tasa variable, más un margen diferencial a mayor plazo.

El Ministerio de Economía enfatizó que el canje será por adhesión y que la recepción de ofertas comenzará hoy a las 11 y finalizará a las 15 también de esta jornada

Además de renovar los títulos por otros a más largo plazo, la operación también evita que se inyecten más pesos al mercado, en caso que se paguen estos vencimientos, mientras el Gobierno continúa con las negociaciones para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y los acreedores privados tanto internos como externos.

A cambio de estos títulos se entregarán dos nuevas Letras del Tesoro en Pesos, la primera con tasa Badlar Privada más 400 puntos básicos con vencimiento el 18 de septiembre y la segunda que será Badlar Privada pero con 550 puntos adicionales y un vencimiento al 22 de diciembre.

La Tasa Nominal Anual implícita en la primera es de 41,10% y la de interna de retorno del 43,89%.En la segunda la TNA implícita es de 42,60% y una interna de retorno de 43,29%.

FORO DE DAVOS

Nielsen, YPF y la CAC participarán de las deliberaciones en Suiza

El CEO de YPF, Guillermo Nielsen, un grupo de petroleros nacionales y representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios participará desde mañana en el Foro Económico de Davos, en donde destacarán las oportunidades de inversión que hay en el país.

Las deliberaciones en esa ciudad turística de Suiza se darán entre este martes y el próximo viernes, y también se espera la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de la Canciller alemana, Angela Merkel, el vicepresidente de China, Wang Qishan, entre otros.

Davos es la primera reunión internacional del año y ofrecerá una radiografía de los problemas y retos actuales, al tiempo que se le atribuye un poder de influencia sobre los ejecutivos que dirigen las compañías más importantes del mundo en prácticamente todos los sectores y que representan 70% del volumen de negocios a nivel mundial.