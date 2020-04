Aseguran que a causa del aislamiento, el comercio minorista pierde $10.360 millones por día

La caída de ese sector fue estrepitosa durante marzo: la actividad se contrajo 48,7%, según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

Las ventas en los comercios minoristas se derrumbaron casi 49% en marzo, afectadas por las medidas tomadas para mitigar el avance del coronavirus que limitaron a tan sólo 19 los días de actividad plena en los locales físicos y bajo modalidad on line, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Fue un mes atípico, con 19 días de actividad ya marcada por el Covid-19 y 12 días en cuarentena. En ese contexto, las ventas cayeron 48,7% anual en el mes, medidas a precios constantes”, sostuvo la entidad.

Sobre la base de las proyecciones realizadas por la entidad pyme, “por cada día de aislamiento preventivo en marzo el comercio minorista perdió ventas por $10.360 millones”.

En este marco, sólo 24% de los negocios pudo cubrir la totalidad de sus cheques y 74% de las pymes cree que una vez finalizada la cuarentena tardarán más de cinco meses en volver a la normalidad.

La medición de CAME abarcó a un total de 1.100 negocios de todo el país, que fueron relevados entre los pasados miércoles 1 y el viernes 10 por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, el Gran Buenos Aires (GBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“Las ventas estuvieron muy marcadas por la restricción de circulación de gente y luego la cuarentena que obligó a cerrar a gran parte de los rubros”, señaló la entidad en un comunicado.

Además, CAME señaló que las líneas de ayudas y crédito anunciadas por el gobierno , “no terminan siendo un gran aliciente para los comercios pymes”.

En el caso de las líneas de préstamos a 24%, 71% de los comercios relevados dijo que no las solicitó, “en buena medida porque no creen que las consigan o les parecen costosas”.

“Más expectativas hay en las ayudas para pagar salarios: 45% de las pymes consultadas planea solicitarlas”, agregó la entidad.

Propuestas

En este contexto, las firmas de distintos rubros están solicitando medidas extra al Gobierno nacional, con el objetivo de sostener la actividad.

Así, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) difundió ayer un comunicado donde se confirmó la preocupante situación del sector.

“A partir del próximo lunes (por hoy), con la apertura de los bancos, se normalizará el clearing y se redepositarán los cheques rechazados y los librados con fecha posdata, con la gravedad que ello implica para las pymes”, indicó la misiva.

“Los bancos, que tienen las herramientas necesarias para torcer ese rumbo, se tornan casi espectadores de lujo, observando este desenlace final”, agregó el texto, enfatizando en que “cuando los bancos abran sus sucursales (…) será el tiro de gracia”.

La organización elevó dos propuestas para mitigar la situación de las pymes. En primer lugar, se solicita que se viabilice un crédito por intermedio de la AFIP por un total de tres meses de facturación, a una tasa de 18% y con seis meses de gracia. “Este crédito será depositado en las mismas cuentas utilizadas para la recaudación, y devuelto por las empresas como parte de futuros pagos al mismo organismo, sin ningún gasto bancario adicional”, indicó el comunicado.

En tanto, también se propuso que el Gobierno nacional y las administraciones provinciales exijan a las entidades financieras públicas y privadas que “paguen todos los cheques que ingresen a las cuentas de las pymes”.

“Es urgente sostener el entramado social”, advirtió el documento.

En la misma línea, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), advirtió que “es necesario” que los bancos “respalden a las pymes en el financiamiento de pago de salarios y en el proceso de la cadena de pagos, frente a la extensión de la cuarentena.

La entidad destacó que los “cheques diferidos de las pymes que tienen los bancos, están siendo devueltos en un 25% en cantidad y un 45% en montos”, tras lo cual recordó la solidez de las entidades bancarias, que “ganaron $325.000 millones en 2018 y $800.000 millones en 2019 mediante colocaciones de Leliq con tasas a 80%”.

De esta manera, los empresarios nucleados en CGERA consideraron que “los bancos tienen capacidad para poder solventar a las pymes” durante este proceso, según un comunicado difundido por la entidad.

En un mensaje directo a las entidades bancarias, el presidente de Cgera, Marcelo Fernández, destacó que “los bancos deben definir si apoyan a las pymes o no, en el contexto de esta pandemia”.

“Pido responsabilidad a las entidades financieras para que actúen como entidades de créditos y nos acompañen para superar esta crisis”, sostuvo.

En la misma línea, también se manifestó el secretario de la Cámara de la Industria del Calzado y vicepresidente de CGERA, Horacio Moschetto, quien señaló que “priorizan la salud”, pero resaltó que la “cadena de pagos está totalmente rota, comercios y fábricas paradas, por lo que necesitamos que los bancos respalden los cheques rechazados para seguir operando”.

MEDIDA OFICIAL

Comienza la inscripción al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción

Las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus podrán inscribirse a partir de hoy al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para poder acceder a ayudas en el pago de salarios de los trabajadores, la postergación y/o exención del pago de contribuciones patronales y la extensión del seguro de desempleo.

El ATP fue creado por el DNU 332/2020 y busca cuidar las fuentes de trabajo en medio de la crisis por las restricciones impuestas a la circulación para frenar la propagación del Covid-19.

Si bien la preinscripción para obtener la prórroga de los aportes patronales comenzó el jueves pasado –y hasta la víspera sumó más de 220.000 firmas registradas-, a partir de mañana lo podrán hacer las empresas que quieran acceder al resto de los beneficios .

La inscripción –que se extenderá hasta el miércoles próximo- se deberá realizar en la web de AFIP, con su clave fiscal y declarar la información económica que el Programa requiera. Luego comenzará una etapa de análisis de la empresa y, en caso de resultar afectada a partir de la cuarentena, se procederá a aplicar el beneficio.

El programa consiste en que el Estado se hará cargo de parte de los sueldos de las empresas afectadas, ya sea con Repro o Asignaciones Complementarias al Salario; una rebaja o postergación de las contribuciones patronales y el aumento de las prestaciones por desempleo.

Los empleadores alcanzados por los beneficios deberán acreditar ante la AFIP la nómina del personal alcanzado, y en qué medida su actividad fue afectada por el aislamiento.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social considerará la información y documentación remitidas por la empresa, podrá relevar datos adicionales y podrá disponer la realización de visitas de evaluación.

BANCOS

La atención al público se realizará con turnos previos agendados online

Los bancos reabrirán sus sucursales a partir de hoy, aunque la atención estará limitada a clientes con turnos agendados de manera previa y sin admisión de operaciones que se realicen por ventanilla, a excepción del pago a jubilados y pensionados que podrán cobrar sus haberes en efectivo según el cronograma establecido por la Anses.

La decisión de una reapertura parcial de las sucursales, aunque con horario extendido, fue tomada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el pasado lunes, como una forma de evitar aglomeraciones de gente pero, al mismo tiempo, reactivar algunas operaciones necesarias para el normal funcionamiento de las entidades.

La nueva modalidad de atención exclusiva con turnos programados se extenderá, en principio, hasta el viernes próximo, por lo que las personas que necesiten ir a al banco deberán gestionar un horario personalizado de manera previa.

El trámite podrá hacerse a través de las páginas web de los bancos o las cuentas de home banking de los clientes, en donde sólo será necesario completar los datos personales (DNI/CUIL y correo electrónico) y la sucursal de preferencia (con base en la ubicación del cliente) para obtener el turno.

Los días para solicitar atención estarán definidos por el último número del DNI, para personas humanas, o del dígito verificador CUIT, para representantes de empresas, de la siguiente manera: el lunes 13, los documentos terminados en 0 y 1; el martes 14, aquellos que finalizan en 2 y 3; el miércoles 15 (4 y 5), el jueves 16 (6 y 7) y el viernes 17 (8 y 9).

“El comprobante del turno gestionado previamente servirá como permiso de circulación y se solicitará para ingresar al banco”, informó el BCRA, ante la probabilidad de que se extienda la cuarentena y sea necesario contar con permisos para circular por la calle.

Las operaciones que podrán realizarse los próximos días son la suscripción de documentación para gestionar la apertura de cuentas, nuevas tarjetas de crédito o débito, préstamos o garantías; la entrega de chequeras; pedir asesoramiento en general para la gestión de claves u otros productos; y operatorias con cajas de seguridad, entre otros.

No se podrá acudir a los bancos para realizar operaciones como el pago de impuestos o servicio por ventanilla; extracciones o depósitos de dinero o cheques por ventanilla; o transferencias.