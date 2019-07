Home > Economía > Argentina no puede ser competitiva sin un sistema ferroviario

Lo dijo en La Rioja Rubén Galleguillo, ministro de Planeamiento e Industria de esa provincia, en el marco del Foro Regional 2019, encuentro sobre federalismo y desarrollo que duró dos jornadas

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

ENVIADA ESPECIAL

El ministerio de Planeamiento e Industria de la provincia de La Rioja, Rubén Galleguillo, aseguró que Argentina “no puede ser competitiva en el mundo mientras siga sin tener un sistema ferroviario que le permita sacar su producción en cantidad y a menores costos”.

Las declaraciones fueron vertidas en el marco del “Foro Regional 2019, Federalismo y Desarrollo: Corredor Bioceánico como Política de Estado”, que se llevó a cabo el jueves y viernes de la semana pasada en la ciudad capital de esa provincia, merced al apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Según aseguró el funcionario, “una de las limitantes más serias que tiene el país a la hora de desarrollarse es la infraestructura a todo nivel y sobre todo en materia logística”.

Y tampoco puede ser competitiva si para llegar a China e India, que son los mayores demandantes de la economía mundial, tiene que dar una vuelta al Atlántico, teniendo importantes reducciones de tiempo y distancia si lo hace por el Pacífico”, aseguró.

Y agregó: “Siempre está la discusión del huevo y la gallina, no hay infraestructura porque no hay cargas, pero tampoco se puede pensar en una política de cargas si no hay infraestructura previa. Y está claro que la carga pasa a ser un tema menor: Tucumán es la mayor productora de limones del país y está exportando vía aérea. La Rioja lo es con las aceitunas, Córdoba en materia granaria, Catamarca tienen todo el desarrollo minero lo mismo que San Juan, es decir, carga es lo que sobra, lo que se necesita es decisión política y visión estratégica”, explicó.

Asimismo, según relató a los medios presentes, China tiene un “interés especial en el financiamiento y en la asistencia técnica de todo este proceso, pero para ello se necesita del aval de la Nación”.

El Foro Regional es el segundo que organiza La Rioja. El primero se concretó en septiembre de 2018 e hizo hincapié en el corredor bioceánico como tal. En esta oportunidad, hicieron foco en lo que Galleguillo consideró como “dos cuestiones fundamentales en la agenda de política contemporánea de nuestro país”.

“A más de 200 años de la independencia y a 160 de la sanción de la Constitución Nacional todavía el federalismo y el desarrollo siguen siendo cuestiones pendientes, cuestiones irresolutas. Creo que no podemos pensar en políticas de mediano y largo plazo si no resolvemos la cuestión del federalismo primero.

Creo que hay que pensar una Argentina equilibrada con oportunidad para todas las regiones. Es necesario repensar, en estos momentos de cambios, las categorías sobre las cuales se interpretaban estos procesos para encontrar nuevos caminos y políticas públicas más federales para que las oportunidades de realización y desarrollo de un ciudadano del norte argentino sean las misma que pueda tener en la región núcleo o central del país”, expresó.

Consultado respecto de aquello que consideran necesario para que se dé un “federalismo en serio”, Galleguillo explicó: “El federalismo no debe limitarse sólo a la distribución de los recursos de la coparticipación, que son importantes, pero que no terminan de integrar toda la posibilidad del desarrollo armónico a nivel país.

Pensar en federalismo es pensar en la capacidad decisoria y autónoma de cada una de las regiones para así facilitar y orientar todos sus recursos y energías hacia una política de desarrollo. La autonomía siempre va acompañada de la autarquía”, indicó.

Acuerdo Mercosur-UE

El ministro también se refirió al reciente acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). “Estamos siguiendo con atención y no sin preocupación el tratado que se firmó. Tenemos la tranquilidad de que la aceituna de mesa quedó excluida pero no así el aceite de oliva”, dijo.

Asimismo, aclaró que formaron parte del encuentro que impulsó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en el que se explicó a las provincias los alcances del acuerdo.

“Fuimos convocados para hipotéticamente darnos a conocer los pormenores de la negociación, pero simplemente se nos brindó información general sin entrar en los detalles.

Y lo que nosotros necesitamos saber son los detalles de los compromisos, la letra chica de lo que asumió el Gobierno nacional con la UE”, dijo y agregó: “Está claro que más allá del horizonte a 15 años que se plantea para la reconversión de la industria y la liberalización total de los aranceles, queremos saber cuáles serán las políticas activas que seguirá el Gobierno nacional para sostener las economías regionales. ç

“Tenemos una posición prudente y cauta, no nos oponemos a los acuerdos de liberalización que se firmaron, creemos que la economía argentina tiene que avanzar hacia mayores niveles de competitividad, pero tampoco caemos en la ingenuidad de pensar que todos los sectores van a poder enfrentar las situaciones que vengan como consecuencia de ello si el Estado no está presente con políticas diferenciadas que atiendan la diversidad productiva del país”.