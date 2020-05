Argentina extendió hasta el 2 de junio el plazo para renegociar la deuda

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había admitido ya durante la semana que existía la posibilidad de continuar con el proceso de discusión con los bonistas

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía anunció anoche que extendió hasta el próximo 2 de junio la fecha para renegociar los US$66.3000 millones de deuda emitidos bajo legislación extranjera.

Según se específico, el Gobierno “continúa recibiendo opiniones y sugerencias de inversores acerca de diferentes caminos para mejorar el valor de recupero”, y dada esta situación, “se encuentra analizando estas sugerencias para maximizar el apoyo de los inversores, preservando al mismo tiempo sus objetivos de sostenibilidad de la deuda”.

En este sentido, se precisó que “Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, aliviando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía”.

Así, el cierre del plazo de negociaciones, que estaba previsto para hoy a las 18 (las 17 en Nueva York), se trasladó al martes 2 de junio.

Asimismo, el Palacio de Hacienda precisó que -si finalmente se cierra la negociación el 2 de junio- el anuncio de los resultados se realizará el miércoles 3 de junio y la fecha de liquidación, tal como se define en el Suplemento del Prospecto de canje, será el 8 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante.

FMI

Por otro lado, ayer más temprano, el Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó su optimismo con respecto a que el país pueda alcanzar un acuerdo con los acreedores privados “para establecer un camino sostenible en el futuro”.

“En las negociaciones bilaterales de Argentina con acreedores privados, nos alienta la disposición de ambas partes de continuar las conversaciones para llegar a un acuerdo”, dijo el vocero del Fondo, Gerry Rice, durante una conferencia de prensa virtual.

Además, expresó que la entidad no quiere “especular con el resultado de las negociaciones entre el país y los acreedores”.

“Sin embargo -continuó-, estamos animados por la voluntad de ambos lados de continuar con alcanzar un acuerdo”,

El vocero del organismo multilateral planteó que la entidad cree que “un acuerdo puede ser alcanzado” y que ése “lleve al país a un sendero de crecimiento sustentable”.

En ese sentido, el representante del FMI volvió a aclarar que la entidad no interfiere en las negociaciones del acuerdo, sino que enfatizó que “las negociaciones son un tema bilateral”.

En otro orden, Rice, consultado por el estado de la relación entre Argentina y el FMI, y de la gestión de un nuevo programa, negó tal posibilidad.

El funcionario del Fondo precisó que “hasta ahora no se comenzó ninguna negociación para ningún acuerdo con la Argentina”,

“El pedido argentino, que respetamos completamente, fue primero la realización de una consulta bajo el marco del artículo IV” de monitoreo de variables macroeconómicas de los países miembro, aclaró.

Fecha clave

Por otro lado, también hoy vence el período de gracia para pagar unos 503 millones de dólares -de un vencimiento del 22 de abril último-, que el Gobierno utilizó para avanzar en la negociación de toda la deuda con los acreedores con títulos bajo ley extranjera.

“El 22 es anecdótico. Estamos en medio de una negociación”, había dicho Guzmán hace dos días ante empresas de Estados Unidos con intereses en el país, dando a entender que la negociación con los acreedores debe privilegiar la sustentabilidad de la deuda.

El ministro reiteró que están “comprometidos con una solución ordenada y que seguirá la negociación (…) lo antes que se pueda resolverlo, mejor. Necesitamos un acuerdo sostenible; tiene que ser exitoso en darle a Argentina las condiciones para volver a ponerse de pie”, dijo.

Más allá de que se concrete el pago o no, el mercado espera que hoy al menos ocurra un default técnico, como explicaron fuentes oficiales, porque si aún se alcanzara un acuerdo durante esta misma jornada no habría posibilidad fáctica de concretar el proceso de la reestructuración de la deuda en el cortísimo plazo.

ALBERTO FERNÁNDEZ

“No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir”

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que quiere “que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos”, al referirse a la renegociación de la deuda externa que lleva adelante el Gobierno “sin que eso signifique una nueva postergación de nuestro pueblo”.

En este sentido, Fernández renovó su “compromiso con todos y cada argentino” de que el Gobierno nacional “no va a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”.

“No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”, afirmó durante un discurso que brindó en un acto en la Escuela del Centenario de la ciudad de Santiago del Estero junto al gobernador Gerardo Zamora.

Y agregó: “Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana (por hoy) y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, sólo que no lo escriben, sólo que lo ocultan”.

Por otra parte, el jefe del Estado sostuvo que “el mejor capitalismo es el que invierte pensando en que todos accedan a lo que se produce” y lamentó el hecho de que “un día el capitalismo les prestó más atención a las ganancias financieras que a la producción”

Finalmente, el mandatario llamó a construir otro sistema económico, con “una economía más solidaria” en la que se “termine con esa lógica de la meritocracia, porque la meritocracia no existe, porque no todos tenemos las mismas posibilidades, porque el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres”.

“Esa nueva sociedad, ese nuevo país lo vamos a empezar a construir ahora, ahora que todo esto está pasando, ahora que quedó al descubierto la insuficiencia argentina, ahora que apareció un virus y nos obligó a producir respiradores automáticos a gran velocidad y nos obligó a construir hospitales a gran velocidad, y nos obligó a construir test para detectar un virus a gran velocidad”, cerró.