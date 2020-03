Apyme pide créditos automáticos y asistencia para para pagar salarios

La entidad que agrupa a pequeñas y medianas empresas del país emitió esta tarde un comunicado. Asegura que el sistema financiero “dio la espalda a la coyuntura”.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) emitió hoy un comunicado donde confirma la difícil situación que atraviesa actualmente el sector, en el marco de la pandemia de Covid-19 que avanza en el país y en el mundo. En la misiva, solicitó principalmente que el Estado contribuya para que puedan brindarse a las empresas créditos automáticos y asistencia para pagar los salarios.

“Contra toda lógica, el sistema financiero dio la espalda a la coyuntura, dejando sin cobertura a nuestras unidades productivas que, no sólo no tienen flujo comercial, sino que además ni siquiera pueden desplazarse por la calle para llegar presencialmente al banco, que no han abierto sus puertas desde hace una semana, en el mejor de los casos. Esta situación nos ha provocado quedar a la deriva”, indicó el texto de la entidad.

En detalle, la asociación propuso las siguientes medidas:

– Que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) asista con un crédito automático (sin calificación y sin trabas burocrácticas) para cubrir los cheques ya emitidos con anterioridad, mientras se mantenga la cuarentena, de manera de evitar una ruptura en la cadena de pagos.

– Que el Gobierno nacional disponga de los mecanismos para que se otorguen créditos por un total de tres meses de facturación, a una tasa real negativa para que las pymes puedan realizar el pago de los sueldos.

– Las disposiciones deberían alcanzar tanto a las pymes bancarizadas como a las que se encuentran fuera del sistema.

“De no mediar la urgente intervención del gobierno nacional y provincal al modo de operatoria bancaria, se consolidará el quiebre tan temido de la cadena de pagos, produciendo un colapso nunca antes visto. Con ello, llegaremos a la triste y cabal demostración que si caen las pymes, caemos todos/as”, concluyó el documento.