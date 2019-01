Analistas del mercado elevaron a 28,7% sus expectativas de inflación para 2019

En tanto, la caída del PBI será de 1,2% durante este ciclo, informó ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El dólar llegará a $48,3

Las expectativas de inflación para todo el año 2019 se elevaron a 28,7% para los analistas que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a diciembre pasado que efectuó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El porcentaje se ubica más de cinco puntos porcentuales por encima de lo estipulado en la Ley de Presupuesto 2019 que aprobó el Congreso de la Nación el mes pasado y 1,2 punto porcentual más arriba que las mismas previsiones que el mercado difundió en noviembre.

Según los expertos consultados, se prevé que en relación con los registros recientes, tanto la inflación general como la inflación núcleo se reduzcan en los próximos meses hasta 2% mensual en ambos casos. Vale señalar que tal apreciación sucede en un contexto de insistente alza de precios, la cual se estima que será en 2018 de cerca de 50%. Precisamente, este dato se divulgará oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 15 de este mes, cuando difunda el Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional y regionales) de diciembre.

A mayor largo plazo, las previsiones inflacionarias son de 19,9% en 2020 y de 15% en 2021.

A corto plazo, para este mes de enero, el alza de precios tendrá un incremento intermensual respecto de diciembre pasado de 2,6%, descendiendo levemente durante el primer semestre hasta llegar a un alza intermensual de 2% sólo en junio próximo.

Por otro lado, lo especialistas consultados por el organismo monetario proyectaron una variación del Producto Bruto Interno (PBI) real para este año de -1,2% interanual. En tanto, para el próximo crecerá 2,5%, igual porcentaje que en 2021.

En relación a la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq), se prevé que ingresará en un sendero descendente hasta alcanzar 38% en diciembre próximo.

Mientras tanto, los pronósticos sobre el tipo de cambio nominal afirman que durante este mes el dólar registrará una cotización promedio de $39,3 para llegar en el último mes de este año a $48,3.

Por último, los participantes de la encuesta del BCRA proyectaron un déficit fiscal primario para 2019 de $40 miles de millones y un superávit de $170 miles de millones para 2020.

Última rueda

Ayer, el dólar bajó 0,60% y cerró en $38,51, con una caída de 23 centavos con relación al cierre del miércoles, según el precio promedio operado por las principales entidades financieras. Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $37,45, 20 centavos debajo de los valores anotados en la jornada anterior. Así, la divisa estadounidense completó la cuarta jornada consecutiva a la baja y mantiene activas las expectativas de la posibilidad de una incursión oficial para detener la caída de su cotización.

En términos de volumen de negocios, la rueda del jueves fue moderada y se negociaron US$573 millones de contado, mientras que en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) hubo operación por US$2 millones.

En el mercado Rofex, se realizaron transacciones por US$663 millones, de los cuales más de 60% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $38,94 y $40,38.

Asimismo, el BCRA efectuó ayer una nueva subasta de Leliq a siete días de plazo, a una tasa de 59,43%, con una leve suba de dos puntos básicos respecto al cierre del primer día hábil del año. En la licitación -en la que el monto adjudicado fue de $ 151,371 millones- la tasa máxima fue de 59,60% y la mínima fue de 58,50%.

También ayer, las reservas internacionales del BCRA finalizaron en US$65.814 millones, disminuyendo US$11 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo positivo de US$19 millones, según el resumen de variables financieras.

En lo que respecta al mercado bursátil, la bolsa porteña registró una ínfima baja y terminó en las 31.065 unidades, con lo que cortó una racha de cuatro alzas consecutivas; mientras el riesgo país desciende 22 puntos a 769 unidades. Las principales caídas fueron registradas por los papeles de Edenor (-4,3%), Mirgor (-4,2%) y Comercial Del Plata (2,7%). Mientras que las subas más importantes fueron anotadas por Petrobras (1,9%), Aluar (1,5%) y Ternium (1,1%).

Letras

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda informó que licitará entre el lunes y el martes de la semana próximo Letras del Tesoro (Letes) en dólares a 217 días con una tasa de 4,75% anual, cuya suscripción sólo podrá realizarse con esa divisa, y no con pesos, como se hacía hasta el mes pasado. La cotización será con el tipo de cambio oficial del día anterior a las ofertas.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del lunes y finalizará a las 15 del martes, informó la cartera que dirige Nicolás Dujovne. En tanto, la licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.

Las Letes tendrán un precio máximo de licitación, dejándose sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo de 100% del monto adjudicado en el tramo competitivo, mientras que en este caso las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de US$50.000. A los fines de participar en el tramo competitivo los precios deberán expresarse por cada US$1.000 de valor nominal original con dos decimales. Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo deberán consignar únicamente el monto a suscribir.

El precio máximo para las Letes estadounidenses será de US$972,54 por cada US$1.000 de valor nominal.