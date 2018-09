Alimentos: subas de hasta 10% en listas de proveedores

En Córdoba, las empresas trasladan la escalada del dólar a los valores de los productos, algunas en mayor cuantía, según reflejan dos representantes del supermercadismo local. Aseguran que no transfieren toda la suba a las góndolas

Días atrás se advertía del impacto de la escalada del dólar en los supermercados mayoristas de la ciudad de Buenos Aires, con la llegada de listas de precios con aumentos que en promedio se ubicaban en torno a 15%, según lo indicaba el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), Alberto Guida.

En esa oportunidad, el empresario había considerado que ese ajuste se trasladaría a las góndolas, aunque estimaba que la mayor parte del pase a precios de la suba del dólar se concretaría en octubre cuando se hayan terminado de trasladar los incrementos en los insumos industriales.

“Lo que se está dando es la presentación de nuevas listas de precios con un alza promedio de 15%, y eso se va a estar trasladando en lo mediato, pero el salto fuerte se concretará en octubre”, había dicho el dirigente.

En Córdoba, en tanto, las listas de precios que los proveedores hacen llegar a las cadenas de supermercados regionales muestran aumentos que llegan en promedio hasta 10%.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Comercio y Justicia, en uno de los casos el promedio de aumentos llega a 10%, con subas en algunos artículos de hasta 30%.

“Hay algunas subas que no tienen razón de ser. Allí se puede ver que hay empresas que quieren especular con la situación y salir ganando. Por suerte no son las más”, dijo una de las fuentes consultadas, quien prefirió que no se mencionara su nombre.

Por otra parte, otra fuente refirió que en su cadena los aumentos de los proveedores rondan 5% o un poco más.

“Pensé que el aumento iba a ser más violento. Por suerte hasta el momento viene siendo moderado aunque no descarto que se sigan dando”, dijo.

Respecto al traslado de los incrementos a los precios de las góndolas, ambos consultados indicaron que no se hace de manera lineal.

“Depende del stock que tengamos del producto, tratamos de mantener los precios viejos si tenemos stock, pero a medida que se va acabando vamos actualizando los valores”, dijo el primero de los consultados.

En cuanto al consumo y las ventas, uno de ellos refirió que “se notan cambios en todos los rubros, no solamente en alimentos. Cuando la familia tiene que ajustar se nota que compra menos indumentaria, o de inferior calidad, o retrasa el consumo. En los alimentos es igual, se compran segundas marcas o alimentos más económicos”, dijo.

El segundo consultado aseguró que la “gente se cuida más. Se ve que mira precios y averigua. Viene a hacer las compras con una lista en la que ya tiene precios de otros supermercados”, comentó, y agregó: “Los próximos meses van a seguir así, de esto no se sale tan rápido ni tan fácil”.

En cuanto a las ventas, ambos indicaron que en volumen se vienen manteniendo aunque, medidas en facturación, reflejan un incremento muy por debajo de la inflación, situación (brecha) que se incrementará hacia fin de año debido a que la comparación interanual se realizará contra un índice que mostraba la moderación inflacionaria de finales del año pasado.