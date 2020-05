Alertan sobre lo que puede suceder en el mediano plazo

El referente financiero Claudio Zuchovicki aseguró que el Gobierno mantiene “muy controladas” las variables en lo inmediato, aunque advirtió de la presión inflacionaria que vendrá con el levantamiento de la cuarentena para la mayoría de las actividades

Cecilia Pozzobon cpozzobon@comercioyjusticia.info

“El Gobierno mantiene muy controladas las variables económicas para el corto plazo; el problema es el mediano, en tres o seis meses, cuando se levante la cuarentena para la mayoría de las actividades”, alertó el viernes Claudio Zuchovicki, director Ejecutivo de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), en una teleconferencia organizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC), de la que participó Comercio y Justicia.

Zuchovicki, también gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y secretario General de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio, alertó así sobre la presión inflacionaria y devaluatoria que se ejercerá sobre la economía toda vez que, en función de la enorme emisión monetaria a la que está apelando el Gobierno nacional para hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus, los argentinos se encuentren “liberados” y con chances de gastar su dinero.

Para graficar su teoría, realizó un ejercicio entre su teleaudiencia y consultó a uno de ellos qué haría si le regalaran 100 dólares. El consultado indicó que “lo ahorraría”. De igual forma, le consultó lo que haría si le regalan 10.000 pesos, a lo que el participante respondió: “los gastaría”.

Según expuso el referente financiero, esa realidad no es tan complicada en el corto plazo ya que el Gobierno mantiene muy controladas las variables. “Hay cepo cambiario y humano”, dijo para hacer referencia a la cuarentena.

“Se emitió mucha plata y todos lo sabemos y lo estamos alertando. Hasta el taxista me pregunta si no es malo que se emita tanto con tan poca producción. Se sabe que el problema es de oferta y no de demanda, por eso lo preocupante es el mediano plazo”, indicó Zuchovicki.

Entre las variables de corto plazo, explicó que la inflación no va a ser elevada aunque sí mucho más significativa para los sectores vulnerables, que destinan 80% de sus gastos a alimentos, que “es lo único que está aumentando”.

También indicó que el dólar se mantendrá estable ya que -debido a la pandemia- no va a haber compra de turista porque no va a haber viajes, “el ahorrista está limitado y el único que compra es el Estado, por lo tanto va a valer lo que Gobierno quiera”, indicó.

En cuanto al mediano plazo, alertó sobre la posible presión sobre el dólar debido al excedente de pesos en circulación, y advirtió también de la posible “tentación” del Gobierno de volverse más “populista”.

“Si el Gobierno acentúa un giro hacia el populismo económico va a haber un colapso social. Un jubilado va a ganar 60 dólares, un empleado público va a terminar cobrando con un bono provincial y el mercado va a ajustar con inflación o una devaluación”, refirió.

Renegociación de la deuda

En cuanto a la negociación de la deuda con los tenedores de bonos, Zuchovicki puntualizó que el Gobierno arregló la situación con los bonistas locales. Según refirió, 70% estaría en condiciones de aceptar. No así los extranjeros.

En ese sentido, consideró que llevar el país hacia un nuevo default “sería una locura”.

“Si hay un default es mala praxis porque ya pagamos seis mil millones de dólares, y los que faltan son tres mil o cuatro mil millones” en intereses -agregó-, para asegurar que se trata de una cifra que Argentina puede enfrentar.

Pese a ello, explicó que si se cae en default, la crisis se va a acelerar porque en los próximos tres años vencen 16 mil millones de dólares de deuda del sector corporativo, “y todo se va a dificultar ya que la cadena de pagos está rota”, aunque “existe buena voluntad y mayor entendimiento” entre las partes.

Por sectores

Al hacer un análisis sobre la microeconomía, Zuchovicki refirió que hay sectores que están mucho más complicados que otros. “Los que estén ligados a viajes y turismo, las empresas petroleras, las que venden valijas y los que ofrecen catering tienen el año perdido”, indicó. Sin embargo, destacó que no será así para los que venden ropa. “Van a estar mejor porque la gente no van a ir a Miami a vestirse”, dijo.

Asimismo, analizó que los sectores que estén vinculados con la tecnología, la ciberseguridad, las comunicaciones, serán de los más beneficiados. “Hay empresas que hoy valen mucho más de lo que valían cuando empezó la pandemia: Amazon, Microsoft, Zoom, Walmart logística, Mercado Libre. Todas esas tienen hoy mucho más trabajo”, concluyó.