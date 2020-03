Alertan sobre la aceleración de la inflación durante marzo

La consultora Ecolatina indicó que en la primera quincena de este mes, el IPC se incrementó 2,7%, respecto del mismo período de febrero. Los rubros que más traccionaron son Educación e Indumentaria

La consultora Ecolatina advirtió ayer de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo puede mostrar una leve aceleración respecto a los dos primeros meses del año, al trepar a 2,5% contra 2,3% de enero y 2% de febrero.

“Entre la primera quincena de marzo e igual período de febrero, el IPC GBA Ecolatina avanzó 2,7%. La aceleración es explicada fundamentalmente por los rubros Educación e Indumentaria, que muestran un mayor dinamismo por el inicio de clases y el cambio de temporada, respectivamente”, señaló la consultora.

Asimismo, indicaron que excluyendo estas variaciones, los precios mostraron en lo que va de marzo un avance de 2%, en línea con lo observado en febrero.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina, dijo que “la inflación continuará en la zona del 2,5% en los próximos meses” y que si se evita un nuevo salto cambiario, el acumulado de 2020 podría finalizar en torno a 35%.

“La pandemia del coronavirus hizo caer a los mercados financieros arrastrando a la baja a las commodities (la decisión de Rusia y de Arabia Saudita de no frenar la producción de petróleo desplomó el precio del crudo), lo que generará tendencias a la deflación en el mundo. Sin embargo, también presiona sobre las monedas emergentes y el peso argentino”, sostuvo el economista.

En efecto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó ayer que los contratos a futuro de soja, maíz y trigo operan con pérdidas en el Mercado de Chicago, “ante el desplome de los mercados financieros producto de la incertidumbre por las consecuencias del coronavirus sobre la economía y la demanda de productos agrícolas”.

El mayor retroceso, con respecto a las cotizaciones del viernes, lo registra el trigo, que cayó 3,1% en la posición mayo, hasta US$182,8 la tonelada.

La soja, el mayor cultivo del país, sufre un descenso de 2,4% (con negocios a US$309,5 la tonelada), mientras el maíz baja 1,9% (hasta US$142,1 la tonelada), según precisó la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la BCR.

Producción y abastecimiento

Por su parte, empresas productoras y distribuidoras de productos de consumo masivo confirmaron ayer el “normal abastecimiento” de alimentos, bebidas, medicamentos y productos de higiene y limpieza, y pidieron “responsabilidad de la sociedad” luego del incremento de la demanda, en un contexto de emergencia sanitaria por el avance de la pandemia de coronavirus.

El presidente de la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, confirmó la continuidad del “normal abastecimiento” de alimentos y bebidas y destacó el “diálogo responsable” que están llevando a cabo con el Gobierno.

El dirigente de Copal se reunió con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para evaluar la situación de producción, abastecimiento y precios de los alimentos y bebidas, en el marco de las medidas de prevención por la expansión del coronavirus en el país, ya que el entramado productivo cuenta con capacidad de producción suficiente de alimentos y bebidas.

Funes de Rioja afirmó que “el diálogo es para tranquilizar y generar un clima que baje la ansiedad colectiva y evite problemas”.

En este sentido, dijo que también mantienen conversaciones con sectores del movimiento obrero y se mostró a favor de realizar “medidas de trabajo en común con Gobierno y sindicatos”.

Por su parte, el empresario Víctor Fera, titular de la cadena mayorista de productos de almacén Maxiconsumo, sostuvo que el abastecimiento “está asegurado” para la población, tras la fuerte demanda que se produjo el último fin de semana.

“Las fábricas están funcionando y los stocks están muy altos en todo el país, así que no habría que tener ningún miedo de desabastecimiento”, sostuvo Fera.

Además, la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) aseguró también durante la jornada que “la logística y distribución de insumos básicos está asegurada”.

En este sentido, destacaron que “las redes de distribución cumplen un rol fundamental en la lucha contra la pandemia” y que la provisión de alimentos básicos, bebidas, medicamentos, recolección de residuos y reposición de dinero en entidades bancarias está garantizada.

A su vez, el titular de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, dijo: “Por ahora no hay ningún indicio de que podamos estar en situaciones de desabastecimiento, más allá de estas compras especiales o diferentes que se están realizando, a lo sumo lo que puede pasar es que no se encuentre la marca que uno busca pero todo tendrá alternativa”.

Las declaraciones empresariales se producen en momentos en que el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Desarrollo Productivo, comenzó a implementar operativos de control en comercios para verificar el abastecimiento de productos y la evolución de los precios; y en medidas para financiar el incremento de la producción de alimentos y productos esenciales.

La semana pasada, la Secretaría de Comercio Interior dispuso retrotraer los precios de venta del alcohol en gel a los valores del 15 de febrero e intimó a las empresas a incrementar la producción hasta el máximo de su capacidad instalada para garantizar el abastecimiento.

En Córdoba, Almaceneros cordobeses aseguran que “no hay riesgo de desabastecimiento”

El Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba informó ayer que “no hay riesgo de desabastecimiento” como consecuencia del coronavirus, y del aumento significativo de las ventas en los comercios en los últimos días, particularmente en comestibles y productos de limpieza e higiene.

“Hay entrega normal de los proveedores”, afirmó la vocera de la entidad, Vanesa Ruiz, quien indicó: “Observamos incertidumbre en la gente y eso hace que tomen previsiones en abastecerse de determinados productos”.

De todos modos, indicó que si bien “no hay aglomeraciones, sí hay una afluencia permanente” en los comercios.

Asimismo, precisó que los productos que tienen más demanda son los frescos como lácteos; secos como harinas y levaduras; y de limpieza y desinfectantes, como repelentes, alcohol, jabón y lavandina.

“Desabastecimiento no hay, si quizás demoras en la reposición de los productos en las góndolas, particularmente los frescos”, manifestó Ruiz.