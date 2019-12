Al anunciar su renuncia, Sandleris aseguró que deja más reservas que en 2015

Indicó ayer que el nivel de reservas brutas de la entidad superará 42 mil millones de dólares cuando el martes próximo deje su cargo, para “allanar” el camino a la próxima gestión

El presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, presentó su renuncia al cargo a partir del 10 de diciembre próximo a fin de “allanar el camino” para el inicio de gestión de Alberto Fernández y, al anunciarlo en conferencia de prensa, aseguró que el nivel de reservas brutas que quedará en las arcas de la entidad el martes próximo “superará los 42.000 millones de dólares, que es más que lo que había en 2015”.

Al referirse a su decisión, remarcó que así se facilita “que el presidente electo cuente con absoluta libertad para designar a quienes crea adecuados para implementar su plan económico, incluyendo su política monetaria y cambiaria”.

“Quería informarles que en el día de hoy estamos presentando la renuncia a nuestros cargos, efectiva desde el 10 de diciembre próximo”, dijo Sandleris, haciendo referencia también a sus dos vicepresidentes Gustavo Cañonero y Verónica Rapopport.

“En la mayoría de los países del mundo el mandato de las autoridades de los bancos centrales no coincide con la duración de los mandatos presidenciales. Esto permite que haya una continuidad de la política monetaria independientemente de los resultados electorales”, explicó el funcionario.

Este diseño “es uno de los elementos importantes que ha contribuido a que la mayoría de los países del mundo pueda vivir con baja inflación”, dijo Sandleris.

Asimismo, destacó: “En nuestro país, más allá de que la ley así lo establece, esto no sucede. La tradición en Argentina es que, al elegirse un nuevo gobierno, éste designe también a nuevas autoridades en el Banco Central” y ese comportamiento -según cree Sandleris- “se encuentra ligado a algo que ya he mencionado varias veces: la falta de un consenso básico acerca de la importancia de construir una moneda sana y, especialmente, acerca de cómo lograrlo”.

Sandleris, que asumió como presidente del BCRA en septiembre del año pasado, en reemplazo de Luis Caputo, apuntó a que “quizás una de las frustraciones de esta experiencia liderando el Banco Central es no haber logrado construir este consenso” y agregó: “Deseo que las futuras autoridades logren hacerlo y rompan así con esta tradición”.

Haciendo un balance de su gestión, aseguró que el BCRA “tiene en este momento casi el doble de las reservas internacionales brutas (US$42.000 millones) que las existentes en diciembre de 2015”, cuando asumió Mauricio Macri luego de la gestión de ocho años de Cristina Fernández de Kirchner y, apuntó, “un múltiplo aún mucho mayor de reservas netas”.

Sin embargo, reconoció que “los resultados en términos de inflación no han sido los deseados, pero la política monetaria prudente deja un punto de partida que puede ser aprovechado por el gobierno entrante para el lanzamiento de un plan anti inflacionario”.

Sandleris calificó al contexto actual como “complejo” porque “llevamos más de un año y medio en recesión, la inflación ha subido y la volatilidad financiera ha sido muy alta”, por lo que el Gobierno entrante “enfrentará desafíos importantes. Consolidar el sendero hacia el equilibrio fiscal intertemporal, reperfilar la deuda y renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son algunos de los desafíos de corto plazo”.

“No es tarea sencilla”, reconoció Sandleris aunque se abstuvo de brindar consejos a quienes lo sucederán en el cargo.

El presidente saliente del BCRA resaltó que “lo único que podría decir es que con el Fondo Monetario hay que tener mucha paciencia” para las negociaciones.