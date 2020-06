Aguinaldo: comercios y -ahora- la Provincia de Mendoza pagarán en cuotas

El Gobierno de la provincia de Mendoza realizará un pago escalonado del aguinaldo para los trabajadores estatales.

El dato fue confirmado luego de una reunión entre el gobernador Rodolfo Suárez y 18 intendentes que acordaron un cronograma de pagos entre septiembre y diciembre pero con prioridad para los salarios más bajos.

En tanto, el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, alertó que los comercios están “en una situación difícil” para pagar el aguinaldo y que intentarán hacerlo “en cuotas”, debido a la caída de ventas por la pandemia de coronavirus.

“El aguinaldo vamos a ver si se puede pagar en cuotas, vamos a tener que convenir con nuestros empleados llegado el caso; hay comercios que están cerrados todavía y otros que están funcionado al 30%”, dijo Grinman y agregó: “El aguinaldo está en una situación difícil, estamos viendo cómo vamos a pagar, el Gobierno no va a dar ayuda”. Finalmente se preguntó: “¿De dónde va a salir el dinero para pagar los aguinaldos?”.

Asimismo, Grinman señaló: “11,5% de los comercios que consultamos este mes contestó que no va a volver a abrir, lo tomamos con mucho cuidado porque hay que entender que hay un momento de enojo y desánimo” y finalizó: “Quizás más adelante surgen herramientas nuevas, pero las perspectivas son malas. Pueden ser 40 mil comercios que cierren y son muchos puestos de trabajo. Ojalá no suceda, pero no hay duda de que muchos van a cerrar”.

El problema es general y se manifiesta a medida que se acerca la fecha de cobro, a fin de mes.

En Córdoba, diferentes entidades que nuclean a comercios, pymes y otras actividades ya han advertido sobre las dificultades para poder hacer frente a la erogación, al menos en tiempo y forma.

En tanto, desde el Gobierno provincial no se hizo ninguna referencia a la posibilidad de desdoblar el pago.

De hecho, la Provincia aguarda poder firmar con el Gobierno nacional la obtención de un crédito del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) que permita atender las obligaciones corrientes, entre ellas el pago de sueldos y seguramente también el medio aguinaldo.

Tampoco se ha informado desde la Municipalidad de Córdoba que esté en análisis desdoblar el pago del medio aguinaldo. Sin embargo, la forma y plazos de pago recién se informarán en los próximos días en función de la marcha de los ingresos.