AFIP unificará determinación y pagos de IVA, IIBB y tasas municipales

Centralizará presentación, pago y consultas de las DDJJ de Ingresos Brutos. También podrá ampliarse a Comercio e Industria. “Simplificará trámites para el contribuyente y mejorará el control y los ingresos tributarios para la Provincia”, anticipó a Comercio y Justicia el ministro Giordano. El acuerdo debuta en 2020. El funcionario trazó un panorama de la situación de la Provincia

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) unificará bajo su órbita la determinación y pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba, con la posibilidad de ampliar el acuerdo a la tasa que grava la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios de los municipios.

La decisión fue adelantada a Comercio y Justicia por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, quien confirmó que el acuerdo se firmará mañana.

“El convenio apunta a replicar lo que ya hicimos con el Monotributo Unificado Córdoba; simplificará el trámite para los contribuyentes y, en paralelo, sumará a la hora de mejorar la fiscalización y recaudación para la Provincia y los municipios que adhieran”, indicó el ministro.

En una primera instancia, regirá para los contribuyentes locales y no los alcanzados por el Convenio Multilateral.

El sistema funcionará bajo la órbita de la AFIP y estará operativo desde el año próximo. En la práctica apunta a complementar el acuerdo que ya rige para el denominado Monotributo Federal que unificó bajo la órbita del organismo recaudador nacional el Monotributo y el pago de los mínimos de IIBB.

“Esa decisión nos permitió pasar de tener 110 mil contribuyentes a 160 mil ahora”, dijo Giordano. La medida deja en claro que muchos sujetos obligados declaran a la AFIP pero no a la Provincia y menos aún a los municipios. Sin embargo, en el caso del Monotributo Federal, el aporte a la recaudación de Rentas es marginal, de apenas tres por ciento del total.

En esta nueva instancia, sumará otros 50 mil contribuyentes que explican un tercio de la recaudación tributaria provincial. El convenio, bajo esa perspectiva, tiene así una importancia clave para fortalecer los ingresos.

Es que además de sumar más contribuyentes a la base, permitiría mejorar la recaudación a partir de que muchos obligados estarían declarando ante AFIP facturaciones mayores a las que presentan ante el Fisco provincial o los municipios.

El organismo nacional tiene un poder de fuego que no tienen las jurisdicciones provinciales o municipales. Por ejemplo, puede suspender el CUIT a partir de una fiscalización que, sin embargo, no dejará a la Provincia al margen de su obligación de mantener los controles.

Ahora, al igual que ya ocurre con el Monotributo Unificado, AFIP recaudará y luego distribuirá los recursos con la Provincia o eventualmente con el municipio que adhiera. Según trascendió, el intendente electo de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, se sumaría a la medida.

La situación de la Provincia

Por lo demás, el ministro Giordano habló con Comercio y Justicia sobre la situación de las cuentas públicas en el marco de la crisis, la posibilidad de revisar el Consenso Fiscal y la baja de IIBB prevista para el año próximo, además del panorama de la Caja de Jubilaciones.

¿Cómo evalúa el estado de las finanzas provinciales en el marco de la crisis?

La situación está fuertemente condicionada por la crisis nacional. Muy alta inflación y profunda recesión impactan decisivamente sobre los ingresos públicos. Considerando el inicio de la crisis a mediados del año pasado y proyectando sus impactos en lo que resta del año implica una pérdida equivalente a aproximadamente dos meses de recaudación. Obviamente, esto afecta la capacidad de ahorro de la Provincia. Si bien los niveles de incertidumbre son muy altos, gracias a la austeridad y la innovación en la gestión pública, se espera seguir teniendo superávit corriente aunque a niveles más bajos que antes de la crisis.

En una coyuntura tan volátil, ¿cómo se trabajará el Presupuesto 2020?

En un país tan cambiante como la Argentina siempre es difícil hacer presupuestos. Será una pauta que ponga énfasis en cuidar a los cordobeses pero que en los aspectos instrumentales deberá ser asumido, diseñado y ejecutado con mucha flexibilidad para ir adaptándose a un contexto que seguramente será muy cambiante.

¿Es razonable o ineludible en este contexto una suspensión parcial o total del Consenso Fiscal, por ejemplo, en la parte vinculada a la baja de IIBB?

El contexto económico, social y político bajo el que se firmó el Consenso Fiscal ha cambiado radicalmente. También incide el hecho de que no se cumplieron los supuestos que le daban sustento a la baja de impuestos. Me imagino que, aclarado el panorama político, se dará el ámbito de diálogo a los fines de adaptar las disposiciones a las nuevas realidades. Será necesario hacer un esfuerzo de adaptación. Para ello es clave que se explicite la estrategia que adopte el nuevo gobierno.

El candidato Alberto Fernández propuso avanzar más fuertemente en una mayor presión impositiva a los sectores de mayores ingresos ya sea vía Ganancias o Bienes Personales. ¿Qué opinión le merece y cómo podría la Provincia avanzar en un esquema en esa línea?

Coincido con la premisa de que quien más tiene, mayor aporte tiene que hacer. Ganancias y Bienes Personales son mejores impuestos que los impuestos al consumo o sobre el trabajo. De la misma manera que, en el plano provincial, los impuestos patrimoniales son menos distorsivos y más equitativos que Ingresos Brutos o Sellos. Sin embargo, ésta es sólo parte de la discusión. Creo que aún más importante es mejorar la organización y administración del sistema tributario. La altísima evasión es un fenómeno particularmente dañino. Si la Argentina tuviera la misma eficiencia que Chile en la recaudación del IVA, el añorado superávit fiscal primario sería una realidad sin necesidad de haber adoptado las medidas de ajustes acordadas con el FMI. Experiencias como el Monotributo Unificado Córdoba, que simplificó el pago al ciudadano y aumentó padrones de contribuyentes en casi un 40% demuestra el enorme potencial de acciones innovadores sobre el sistema tributario. Extender esta misma lógica al resto de los contribuyentes de IVA e IIBB y a otros tipos de impuestos es, a mi juicio, la transformación más importante que Argentina necesita abordar. En esa línea va el acuerdo que estamos por firmar con AFIP.

¿La Provincia podría adherir a un reperfilamiento “a la uruguaya” para la deuda en general y los bonos bajo ley extranjera en particular, tal como lo impulsará Alberto Fernández y como sugiere el propio Macri?

El origen, volumen y perfil de vencimiento de la deuda provincial es muy distinta de la nacional. No es un dato menor que aun en las actuales condiciones la Provincia logre financiamiento como recientemente con lo hizo con el préstamo del Fondo OPEP por US$60 millones. Bajo condiciones normales, la Provincia no tiene ningún tipo de inconveniente en afrontar los vencimientos ya que tiene capacidad de ahorro y de conseguir nuevos créditos.

Caja

¿Hay en análisis alguna modificación extra al sistema previsional?

Al igual que todos los sistemas, el principal problema para la Caja se origina en el envejecimiento demográfico. Adaptar los sistemas a estos cambios es crucial para preservar la sustentabilidad. Con relación al sistema de Córdoba se hicieron importantes avances en reformas paramétricas armonizando con el sistema nacional y profundos cambios en la gestión que garantizan austeridad y agilidad en la administración. Seguir mejorando la gestión es una agenda permanente, como lo prueba el hecho de que la Caja es el primer organismo público en Argentina que usa un robot para realizar determinadas actividades administrativas repetitivas.

¿Cuáles considera que deberían ser futuras modificaciones al régimen?

Quien se jubila este año vivirá en promedio un mes más que quien se jubiló el año pasado. Este fenómeno viene ocurriendo desde hace un siglo y se prevé que seguirá, incluso con mayor intensidad, las próximas décadas. La peor de las alternativas es adoptar posiciones cerradas y refractarias frente a esta realidad. Máxime cuando las erogaciones previsionales representan más de la mitad del presupuesto nacional y más de un quinto del presupuesto de las principales provincias. Creo que uno de los principales errores de Cambiemos fue no haber aportado información, estudios y vocación de diálogo racional sobre este tema tan trascendental.