Advierten del riesgo de generar un nuevo atraso en el tipo de cambio

Los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba explicaron que las razones de que el dólar se mantenga en torno a la banda inferior de flotación son la menor

circulación de pesos, las altas tasas de interés para las inversiones y la decisión de la Fed de no subir la de referencia

Los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba afirmaron que existen riesgos si hay un nuevo atraso en el tipo de cambio. En el marco del primer encuentro de 2019 con la prensa para analizar la coyuntura económica, la economista Mary Acosta indicó: “Lo que podría ser una situación más calma en el terreno monetario, está creando situaciones de vulnerabilidad a raíz del riesgo de que el tipo de cambio vuelva a atrasarse respecto de la evolución de los costos internos”.

En ese sentido, los analistas explicaron que algunas de las causas de que el dólar no se despegue del valor de la banda inferior de flotación determinada por el Banco Central son la menor circulación de pesos, las tasas de interés “atractivas” para invertirlos y la decisión de la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos) de no subir la tasa de interés de referencia, por lo cual los capitales especulativos vuelven a mirar los mercados emergentes.

El presidente del CPCE, José Simonella, consideró que hubo una “sobreapreciación” del tipo de cambio y sostuvo que si bien el dólar estaba “atrasado”, no era un atraso “de 100%”. “Ahora encontró un valor de equilibrio y los portafolios comenzaron a desdolarizarse”, explicó. A su criterio, no hay una relación unívoca entre tipo de cambio y tasa de interés, aunque indicó que sí ejerce presión la expectativa. “La tasa de interés con un mercado internacional que no ayude, no alcanza”, agregó. Según dijo, hay margen para seguir bajando la tasa: “El inversor extranjero viene a hacer carry trade; el partido es de todos los días. Por eso el ‘ruido’ que generan las elecciones es fuerte. Hay oferta de dólares por los capitales que vienen a aprovechar precios atrasados en dólar y altas tasas de interés reales”.

Finalmente, reconoció que frente al humor social por las elecciones de este año, al Gobierno le conviene el dólar “planchado” ya que de esa forma contiene la inflación. “La tentación de mantener la cotización a $38 o $39 es grande. Si lo va a poder hacer o no, es discutible”, destacó.

En relación con la economía real, las previsiones generalizadas de los analistas y economistas son de una nueva caída del Producto Bruto Interno (PBI) para este año. Sobre los números públicos, el informe del CPCE indica que el Tesoro seguirá necesitando fondos, lo que calificó como un condicionamiento de la economía de cara a las elecciones.

El déficit primario cero -comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- es analizado como de complejo cumplimiento por el impacto que tiene la recesión en la recaudación. De todos modos, los economistas reconocen que se reducirá.

Prestaciones sociales, gastos de funcionamiento y subsidios son las partidas más importantes del gasto nacional, indicaron, y explicaron que en 2018 no se pudo continuar con el proceso de reducción de transferencias iniciado en 2016 y 2017.

“Lo que se duplicó en los últimos tres años fue el pago de intereses”, dijeron y detallaron que el salto fue de 5,2% a 11,6%.