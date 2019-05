Advierten de que la industria pierde más de 3.500 empleos promedio por mes

Lo indicó un nuevo informe de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sólo en el primer bimestre de este año, dejaron de existir 12.089 empleos. Datos clave del Indec se conocen esta semana

En una semana donde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá datos clave respecto del cierre del primer trimestre del año y del comienzo del segundo, un informe del módulo de políticas económicas del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) precisó que -en el contexto de recesión que vive el país- la industria pierde más de 3.500 puestos de trabajo promedio por mes en todo el territorio nacional.

Así, desde fines de 2015 y hasta febrero de este año, se contabilizaron en el rubro manufacturero 137 mil puestos de trabajo menos; teniendo en cuenta que sólo entre enero y febrero pasado dejaron de existir 12.089 puestos.

Según detalla el documento académico, entre los rubros que más sienten la retracción se encuentran las firmas productoras de equipos de transportes y las de maquinaria, según se precisó.

“Desde 2016, los niveles de actividad no paran de caer y eso se ve reflejado en absolutamente todos los índices nacionales. Con la única excepción de 2017, en el resto de los años de esta gestión los índices de actividad van a mostrar una marcada caída. Esto lejos de ser un número abstracto, es la representación de una menor producción, menos empleo y una caída del consumo.”, explica la introducción del análisis de casa de altos estudios.

“No obstante -agrega el texto- vale la pena mencionar que, dado el magro desempeño económico del año pasado, se barajaban hipótesis de algún rebote en los primeros meses de 2019, especialmente por un mero rebote desde un piso muy bajo. Sin embargo, el primer cuatrimestre aún no muestra ese cambio de tendencia y se comienza a confirmar que la Argentina sufrirá una recesión por dos años consecutivos, hecho que no acontecía desde el bienio 2001-2002”.

Además, señalan los especialistas que efectuaron el análisis, debido al bajo nivel de utilización de la capacidad instalada – que en promedio y según datos oficiales se ubicó en 57,7% al finalizar marzo- es probable que algunas firmas todavía se encuentren reteniendo trabajadores con “la ilusión” de un cambio de tendencia, por lo que es posible que si finalmente el sector repunta en algo hacia el segundo semestre no se logren generar nuevos empleos de manera inmediata.

Mientras tanto, el Indec difundirá hoy cifras correspondientes al Índice del Costo de la Construcción (ICC) de abril pasado y al Sistema de índices de Precios Mayoristas (SIPM), también del mismo período.

En tanto, mañana llegará el momento de conocer cómo cerró el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) en el primer trimestre de este año y cuáles son los valores en los que se ubicaron las canastas básica alimentaria y básica total al finalizar el mes pasado.

De esta manera, el organismo estadístico nacional completará información relevante sobre precios, costos y actividad, que permiten orientar los análisis sobre cómo pueden comportarse estas variables durante el resto del año.