Advierten de que el salario real formal se recuperará recién en 2020

Así lo estimó la consultora Ecolatina en una nuevo informe. Mientras, este año también continuarán creciendo por debajo de la inflación.

La consultora Ecolatina estimó que recién el año próximo comenzará a revertirse la caída que el salario real experimentó en el 2018 y que registrará a lo largo de este año, a partir de una menor inflación y el reajuste de los sueldos formales por las negociaciones paritarias.

Durante el 2018 “el salario real formal arrojó una caída cercana a 12% entre puntas. Al comienzo del 2019 la situación no mejoró: si bien se activaron diversas cláusulas gatillo y de recomposición, los salarios registrados siguieron creciendo por debajo de la inflación en el primer cuatrimestre del año”, indicó ayer Ecolatina mediante un comunicado de prensa.

“Sin embargo, este rojo podría atenuarse en los próximos meses” debido a la estabilidad de dólar y a que “la inflación cedería sensiblemente en los próximos meses” para pasar de “promedio de casi 4% mensual en el primer cuatrimestre, a la zona de 2,5% en el período mayo-diciembre”.

“En este marco, el deterioro del salario real formal se apaciguaría” al tiempo que “se sentarían las bases para que la tendencia negativa comenzará a revertirse en 2020”, destacó el informe.

Recuperación

Por otro lado, refiriéndose al desempeño económico en general, Ecolatina anticipó de la recuperación podrá sentirse en este segundo trimestre.

“Para explicar este optimismo, partimos del sector agropecuario, que gracias a una buena cosecha gruesa se expandirá cerca de 20% anual este año –luego de la sequía de 2018- y atenuará la caída de la economía en general”, especificó el documento difundido en la jornada de ayer.

Además, indicaron los especialistas, las nuevas disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) parecen estar calmando la volatilidad cambiaria que se registró en febrero y marzo. “Desde que a fines de abril la autoridad monetaria anunció que podría vender divisas aún dentro de la Zona de No Intervención (es decir, por debajo de 51,45 ARS/USD), las presiones cambiarias cedieron significativamente”, precisó el informe.

Aún así, se advirtió de que “considerando que el consumo representa más de tres cuartos del PBI, y que la ambiciosa meta de equilibrio fiscal primario limita las compras públicas, es fundamental que el poder adquisitivo mejore. De lo contrario, la mejora de la economía será solo una cuestión estadística que se diluirá rápidamente”.

En este sentido, y “más allá de este optimismo incipiente”, es muy probable que el futuro de la economía no esté “exento de riesgos”, derivados de la fragilidad que todavía se experimenta en la cuestión cambiaria, y las propias variaciones que acontecen en un año electoral caracterizado por la incertidumbre.

“En conclusión, podemos afirmar que aún en un escenario optimista, el salario real no se recuperará este año. Por lo tanto, la mejora del consumo, y en consecuencia del PBI, deberá esperar, por lo menos, hasta 2020”, dijo Ecolatina.

Vale señalar que este próximo jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la evolución del índice de salarios a marzo. Aunque se anticipa que en este informe los ingresos se mostrarán por debajo de la inflación, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró la semana pasada que “los salarios se irán recuperando” en los próximos meses, a partir de que se van cerrando negociaciones paritarias en los principales sindicatos.