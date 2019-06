Advierten de que el frente fiscal también será un problema en 2020

Según señaló un nuevo informe de Ecolatina, el próximo gobierno no tendrá demasiado “margen” para innovar en este aspecto

La situación fiscal del país también será un problema en 2020 y el presidente que resulte electo en octubre o noviembre próximos y asuma en diciembre no tendrá demasiado “margen” para innovar en este aspecto, según un nuevo informe de la consultora Ecolatina que fue difundido ayer.

“Gane quien gane, el frente fiscal seguirá siendo un problema en 2020”, advirtió el título del parte que se distribuyó a la prensa.

Al respecto, la consultora señaló que “la política fiscal seguirá siendo contractiva: luego de dos años consecutivos de caída económica y con un PBI per cápita 10% menor al pico de 2011, las posibilidades de intervenciones contracíclicas (expansiones del gasto o reducciones de la presión impositiva que contribuyan a una mejoría del Producto) serán prácticamente nulas”.

Y aseguró: “Como resultado, el sector público no impulsará la recuperación, volviéndola más lenta. De esta manera, se marcará un contrapunto con las anteriores salidas: a diferencia de las contracciones ocurridas durante el kirchnerismo, en este caso el sector privado será quien lidere la reactivación”.

La entidad consideró que “pensando en 2020, el próximo presidente electo no tendrá demasiado margen para innovar en materia fiscal. Debido a las dificultades de financiamiento y a las limitaciones propias del acuerdo stand-by con el FMI, habrá pocos grados de libertad para diseñar medidas expansivas: según lo firmado, el año que viene nuestro país debería alcanzar un superávit primario de 1,2% del PBI”.

Además, el texto observó que “por estos motivos, Argentina no podrá incurrir en nuevos desbalances fiscales en el corto plazo y, aunque buena parte del ajuste presupuestario ya estará hecho, existen factores por los cuales obtener un superávit seguirá implicando un esfuerzo”.

Analzó que pese “a que la actividad económica podría recuperarse luego de dos años recesivos, será difícil que el Sector Público Nacional mantenga sus ingresos como porcentaje del PBI”.

Además, Ecolatina estimó que las retenciones se verán disminuidas en 2020, cuando el mínimo no imponible aplicable a los salarios brutos para el pago de contribuciones patronales aumentará por encima de la inflación.

Según el pacto fiscal firmado en 2016, año a año aumentan los recursos tributarios que se coparticipan automáticamente a las provincias.

Asimismo, la consultora advirtió de que las ventas de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad son recursos de una única vez y que si bien serán una fuente de ingresos importante este año, bajarán “sensiblemente” en 2020.