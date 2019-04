0 Mayor o menor impacto del “ruido político” define el rumbo económico de este año

El presidente del Ieral, Marcelo Capello, delineó los principales riesgos derivados de la incertidumbre en torno a las elecciones de octubre. Volatilidad cambiaria, estanflación y corridas bancarias trazan el peor escenario posible

Por Luz Saint Phat – lsaintphat@comercioyjusticia.info

Incremento de la volatilidad cambiaria, persistencia de la estanflación y corridas bancarias caracterizan el peor escenario posible para Argentina durante este año, si el “ruido político” propio de un año electoral logra impactar en las principales variables de la economía nacional.

Así lo indicó el análisis del economista Marcelo Capello, quien preside el Instituto de Estudios sobre Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), perteneciente a la Fundación Mediterránea, y disertó ayer en el desayuno de trabajo de la Cámara de Comercio de Córdoba, titulado “Economía y Política en un año electoral”.

Para el especialista, si las elecciones presidenciales de octubre se traducen en un “fuerte aumento de la incertidumbre”, es posible que se dispare el tipo de cambio, no baje (o incluso suba) la inflación y -como consecuencia- “la actividad económica siga todo el año en rojo”. Además, según detalla la presentación realizada por el economista, aunque exista una incidencia positiva del sector agropecuario, el alza de precios no ayudará a “mejorar los salarios (y el consumo) en todo el año”.

En este sentido, Capello consideró que este año será clave el efecto que finalmente tendrá la política del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con relación a la Base Monetaria (BM), las negociaciones que se puedan realizar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre distintos aspectos del acuerdo, el desarrollo y efecto de las propias campañas electorales, y -por supuesto- la centralidad que el dólar posee en la economía nacional.

Por otro lado, el referente del Ieral explicó que si finalmente el proceso electoral no incide de manera importante en las expectativas de los distintos agentes, lo más probable es que “la actividad económica – que comenzó el año con números rojos- finalice en terreno positivo, aunque arroje una variación negativa en el promedio anual”.

En esta atmósfera un poco más favorable,”el mayor impacto positivo vendrá por una excelente cosecha del sector agropecuario” que ya se viene percibiendo y “también ayudará una leve recuperación del salario en la segunda mitad del año”.

Además, en este contexto, “también podría aportar positivamente Brasil, que en 2019 crecería un punto porcentual del PBI adicional a 2018” y la “obra pública podría estar en buen nivel en el primer semestre, aunque irá declinando a medida que se acercan y pasan las elecciones”, detalló la presentación.

Dólar

En tanto, parte importante de la presentación de Capello se refirió al comportamiento del mercado cambiario, que registró una alta volatilidad en el mes de marzo, aunque en estas primeras semanas de abril parece haber logrado cierta estabilidad.

“Cuando el dólar sube se transmite a toda la economía. Los argentinos somos así por historia”, aseguró el especialista al conversar con los asistentes al desayuno y referirse a las crisis económicas acontecidas en el país desde la década de 70. Sobre este aspecto agregó: “Si uno quiere cambiarlo culturalmente con una campaña, no va a funcionar”.

En tanto, sí realizó una observación sobre las políticas cambiarias que viene implementando el Gobierno nacional, en el marco del acuerdo Stand By con que se firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Mientras estemos en la banda de flotación, el BCRA no puede intervenir pero si se concentrara mucha demanda en pocos días, sería oportuno que el Central pudiera usar muchos dólares si tiene un salto amplio en el tipo de cambio. Lamentablemente hoy no está ese instrumento”, explicó. “Creo que no permitir vender reservas puede salir más caro y provocar un problema mayor. También se puede seguir con el mismo esquema pero reducir la banda”, aseveró.

Finalmente, opinó que “hacen falta decisiones más arriesgadas que puedan aportar pero lo bueno de todo lo malo es que las variables de fondo están mejorando”.