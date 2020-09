Un geriátrico de Cosquín con más de 50 casos de coronavirus reclama intervención a la provincia

Responsables de la residencia “Parque”, un geriátrico privado de la localidad de Cosquín donde desde el viernes se conocieron más de 50 casos positivos de coronavirus, reclamaron hoy a las autoridades de salud provinciales que los contagiados sean trasladados a centros de salud destinados especialmente al tratamiento de la enfermedad.

“Estamos realmente en una situación desesperante”, expresó el abogado de la residencia, Julián Basaldúa, a la vez que destacó que, ante el contagio de 11 empleados y otros seis que fueron aislados preventivamente, se les complica dar contención a todos los pacientes.

“Hemos manifestado y comunicado esta situación, y el COE está sobre la postura de que es la obra social y nosotros los que nos tenemos que hacer cargo”, reclamó el letrado.

Son 43 los pacientes del lugar a los que se les confirmó el resultado positivo de covid-19.

Al respecto, Basaldúa señaló: “Lo que nos envió la provincia es que cuando hay un positivo tiene que ser trasladado a un centro Covid y una vez que se obtiene el alta tiene que volver al geriátrico. Pero no hemos tenido esa respuesta, solo que nos van a mandar elementos sanitizantes”.

“Dicen que van a estar en contacto con PAMI para ver qué se puede hacer, pero la verdad es que no tenemos respuestas y necesitamos que sean trasladados los residentes, porque en un geriátrico muchas veces la gente se confunde y creen que es como una clínica”, agregó.

Asimismo, el abogado comentó que el fin de semana último una médica estuvo trabajando “a destajo” y anoche comenzó con los primeros síntomas de coronavirus, a la vez que dijo que a los pacientes que dieron negativo de coronavirus los aislamos de la manera que pudieron.

“No es una clínica, no tenemos el personal ni la aparatología adecuada, además de un plantel diezmado para poder atender a toda la gente”, reclamó Basaldúa, quien advirtió de que están están tratando de “evitar una situación más grave”.

Por su parte, Leticia González, familiar de un residente, declaró al sitio Carlos Paz Vivo que por el momento está “todo en la nebulosa” y que el geriátrico les mandó un comunicado expresando “que estarían por apelar a la Provincia porque no tienen los recursos necesarios”.

“Es la pobre gente que está en el geriátrico la que no recibe la atención que corresponde y tienen una gran angustia; ellos son las víctimas”, agregó la mujer.