Por nuevos contagios, extreman medidas en un hospital y más barrios de Córdoba

El Hospital Córdoba de la capital provincial limitará esta semana los servicios, luego de conocerse ocho casos positivos de coronavirus, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dispuso un estricto cordón sanitario en el barrio Alto Alberdi, donde se conoció que hay al menos 42 personas contagiadas.

Además, en el country Siete Soles las medidas restrictivas previstas hasta ayer se extenderán al menos 72 horas, hasta el jueves al mediodía, mientras que otros barrios continúan con las medidas de aislamiento.

Respecto a la situación en el Hospital Córdoba, las autoridades informaron que están contagiados dos profesionales médicos y seis pacientes, por lo que fueron trasladados al Hospital Rawson, donde la provincia atiende casos de Covid-19.

En tanto, en barrio Alto Alberdi se cortó la circulación en al menos una decena de manzanas, en las que sus habitantes solo pueden salir para realizar necesidades básicas, a razón de un integrante por familia y sin asistencia a los lugares de trabajo.

Los 202 casos nuevos registrados ayer marcaron un nuevo récord diario de contagios, por lo que el director general del COE, Juan Ledesma, mostró su preocupación y señaló que “lo llamativo es nuevamente que se revierte la relación capital-interior con mayor número de contagios para la capital”.

“Tuvimos un aumento sustancial y vemos que no se agrupan solo en focos sino que están desperdigados por la ciudad, lo cual es un dato para un análisis importante”, dijo Ledesma a los medios.

Sobre si el pico de los contagios está cerca, Ledesma sostuvo que “la pandemia nos dio un cierto nivel de incertidumbre, a pesar de todo el esfuerzo científico y matemático para poder tener ideas claras”, por lo que no se puede “tener certidumbre absoluta si se está manifestando un aumento de la curva”.

Además, Ledesma aclaró que no hay colapso en el sistema sanitario y precisó que hay “una ocupación de camas de terapia intensiva en un 3,5% en las plazas disponibles para pacientes con coronavirus”.

En los barrios con cordones sanitarios el operativo involucra el seguimiento de todos los contactos estrechos de los casos positivos, a través de toma de muestras, informó el COE, que precisó que la búsqueda activa de casos se realiza mediante una estrategia combinada de test con PCR (hisopados) y test rápido.