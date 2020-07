Laboratorio estadounidense afirma que su vacuna generó anticuerpos que neutralizan al Covid-19

En una publicación en el New England Journal of Medicine, el laboratorio Moderna anunció que su vacuna contra el nuevo coronavirus produjo anticuerpos que bastan para neutralizar la enfermedad en los pacientes que recibieron la dosis.

La firma norteamericana precisó que los resultados surgieron de la etapa inicial de prueba de la vacuna, llevada a cabo en 45 voluntarios, en marzo.

Los científicos que trabajan en su desarrollo sostienen que esas personas desarrollaron una cantidad de anticuerpos comparable a la de los pacientes que superaron la enfermedad naturalmente.

Lisa Jackson, líder del estudio, indicó que los resultados son “un paso esencial necesario” para verificar si la vacuna protege contra la infección. Además, detalló que ninguno de los voluntarios reportó efectos secundarios graves, aunque más de la mitad informó sobre síntomas similares a los de la gripe común.

“Sin importar la manera en que se analice, estas son buenas noticias”, aseguró el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

.Actualmente, más de 20 posibles vacunas están en varias etapas de prueba en todo el mundo.

“La gente piensa que esta es una carrera para un ganador. Yo estoy animando a cada uno de ellos”, afirmó Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. “Necesitamos múltiples vacunas. Necesitamos vacunas para el mundo, no sólo para nuestro propio país”, añadió.