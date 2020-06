Diputado bonaerense macrista dio positivo para Covid-19

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio y ex subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, dio positivo en una prueba de coronavirus.

Fue el propio legislador quien difundió la noticia, en su cuenta de la red social Twitter. “Acabo de recibir la noticia de que mi hisopado dio positivo. Me encuentro bien, estoy en mi casa junto a mi familia y voy a seguir trabajando desde acá, cumpliendo los protocolos que me indicaron los médicos. Por favor cuídense todos y cuiden a sus familias”, escribió.

Campbell, vicepresidente de la bancada macrista en la Cámara Baja bonaerense, detalló que se encuentra en buen estado de salud, asintomático, sin dolor de cabeza ni fiebre.

En tanto, precisó que está “un poco cansado” y aislado en su habitación mientras espera el resultado del test que se realizará su esposa.

Campbell informó que como estuvo reunido con otros diputados, apenas se enteró de su diagnóstico les avisó para que se hagan los análisis de rigor.