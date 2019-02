Grupo Ecipsa entregó las llaves del primer town en Córdoba

En Valle Cercano, el último desarrollo de la empresa en la ciudad, se alzó Town de Urca 1, un condominio cerrado de departamentos.

En un clima de gran expectativa, el sábado 9 de febrero se inauguró Town de Urca, el primer edificio de la empresa en Córdoba, ubicado en Valle Cercano, en Av. Armada Argentina al 2400. De esta manera, más de 15 familias cumplieron su sueño al recibir la llave de su departamento propio.

Se trata de un emprendimiento que cuenta con una superficie total de 1800 m2, con 32 departamentos de 1 y 2 dormitorios, amenities como pileta, salón de usos múltiples, áreas de parquización, cerramiento perimetral, estacionamiento privado y seguridad. Para su desarrollo, Town de Urca demandó una inversión de más de $65 millones.

“Haber realizado la entrega del primer Town de Urca de nuestro emprendimiento Valle Cercano en Córdoba significa todo para la empresa. Estamos muy contentos y felices de poder entregar los 32 departamentos de este condominio y que las familias puedan disfrutar de su nueva casa”, comentó Walter Fuks, Gerente General de Grupo Ecipsa.

Este nuevo edificio significa una excelente opción para vivir o invertir. Los nuevos propietarios destacan la accesibilidad y facilidad de pago que brinda la empresa para obtener su casa propia. “Valle Cercano fue la única opción que encontramos en Córdoba para tener nuestra casa completamente financiada y en un corto plazo. No dudamos en apostar en la tierra ya que es lo único que se revaloriza y capitaliza” comentaba una de las nuevas dueñas. Por su parte, otro de los propietarios que recibió su departamento, relató su experiencia: “A quienes todavía no dieron el paso de invertir les diría que tienen que animarse. En el país uno a veces tiene muchos miedos de perder, pero en realidad todo dinero que uno aporta es una gran inversión y más en la tierra. Sin esfuerzo y sacrificio no se obtiene nada”

Grupo Ecipsa llegó a Córdoba con el mega emprendimiento de Valle Cercano hace más de 8 años, con 110 hectáreas donde se proyectan 9 barrios y 4 nuevos Towns para los próximos años. Ya son más de 200 familias que disfrutan de uno de los mayores desarrollos urbanos de la ciudad.

Más información. La sucursal de Valle Cercano se ubica en Av. Armada Argentina al 2400, donde un equipo de asesores atiende de lunes a viernes de 9 a 19 hs. y sábados y domingos de 10 a 19 hs.

También es posible encontrar información en el sitio web www.vallecercano.com, en su fan page de Facebook/ValleCercano o llamando al 800-888-255.