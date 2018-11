Ya preparan el acuerdo con EEUU para enviarle carnes

Los frigoríficos exportadores del país ya se alistan para nuevos negocios: envíos de cortes premium a los restaurantes estadounidenses y cargas de carne para hamburguesas. Pero miran más allá en la región, a México y Canadá. Esperan un alza de precios para el mercado local

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

Luego del visto bueno del organismo estadounidense que equivale al Senasa argentino, otorgado a inicios de esta semana, Argentina está a punto de firmar un acuerdo con Estados Unidos que permitirá el intercambio comercial de carne bovina fresca entre ambos países por primera vez en casi dos décadas.

A su vez, la apertura de ese mercado permitirá abrir otros a los frigoríficos exportadores del país, entre ellos algunos de Córdoba. “Estados Unidos es un mercado de referencia para otros mercados. Su visto bueno nos habilita para comenzar a negociar los certificados sanitarios con otros mercados, incluso más importantes que el mercado (norte)americano. Por ejemplo, Canadá es un mayor mercado, pero para llegar ahí hay que usar un puerto de EEUU, por lo cual podemos decir que esto funciona de trampolín”, expresó el cordobés Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), en diálogo con este diario.

“Firmaron lo que estábamos esperando hace más de dos años, al estilo que nos tiene acostumbrados la administración (de Donald) Trump. Justamente la semana pasada, en la reunión con la cadena le solicitamos al presidente (Mauricio) Macri gestionar la autorización como señal al país ante la visita de Trump. Se hizo realidad. Ya está, ahora hay que hacer negocios”, agregó Urcía.

En rigor de verdad, todavía falta el acuerdo oficial entre las secretarías de Comercio de ambos países. “Estamos negociando esta reapertura para que suceda en los próximos días”, dijo al respecto Marisa Bircher, secretaria de Comercio, al precisar que los aspectos técnicos y administrativos del acuerdo ya fueron resueltos.

De acuerdo con las precisiones de Bircher, se trata de un acuerdo a doble vía: habilitará exportaciones estadounidenses de carne vacuna a Argentina, con acceso ilimitado al país, sin arancel; mientras que la franquicia para le ingreso de carne nacional a los Estados Unidos se establece en 20.000 toneladas, fuera de lo cual los envíos pagarán arancel.

Después de la firma del acuerdo, los frigoríficos “tienen dos posibilidades de negocios”, precisa la Fifra. “Por un lado está el sector premium, la carne que va a los mejores restaurantes de las grandes ciudades, pero ése es un nicho de negocios con poco volumen porque es carne fresca que se envía en avión”, explica. “Por el otro, es el negocio de la carne para elaboración, que se usa para mezclar en la picada para elaborar hamburguesas u otros productos. Estos cortes son de bajo valor, pero es un negocio rentable y sirve para integrar los negocios”, agrega. “Tratamos de abrir todos los mercados que se puedan para que el productor tenga la opción de integrar esas opciones en la exportación”, afirma Urcía.

De todos modos, “el verdadero negocio de la carne es el mercado local en cuanto a volumen”, se encargan de aclarar la Fifra. “Si no tuviéramos el mercado interno con el nivel de consumo que tiene, la producción ganadera no tendría valor”, dicen.

Sin embargo, el mercado doméstico no está creciendo actualmente, consecuencia de la caída general en el consumo de la población. “Consideramos que está muy bien abastecido con precios muy competitivos, yo diría baratos”, afirma Urcía.

Hoy los consumidores se encuentran golpeados en su poder adquisitivo y por eso no están dispuestos a convalidar mayores precios. “Eso repercute en el productor, que ha visto disminuir la rentabilidad”, asegura.

“Esta realidad en este año no va a cambiar. Pero sí vamos a ver en algún momento un salto importante (en los precios de la carne al público) ya que los eslabones de la cadena lo necesitan. Porque los costos han ido subiendo y no se puede trabajar a pérdida”, dijo.