Más rechazos al “cepo hard”, aunque aun no afecta operaciones

El cepo que rige desde este lunes en el mercado cambiario nacional sigue sumando rechazos. Esta vez fue la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba la entidad que lamentó la medida, aunque aclaró que “todavía no está mostrando afectaciones en el plano operativo” entre las empresas que importan o exportan desde la provincia. En palabras de Marcelo Olmedo, titular de Cacec, este tipo de medidas “siempre son absolutamente negativas para el normal funcionamiento del comercio exterior”, porque a largo plazo la existencia de diferentes cotizaciones del dólar terminan expresando dificultades para operar, además de que generan mayores costos, todo lo cual impacta en la competitividad por ejemplo de las exportaciones.

No obstante, hasta el momento no se han registrado casos concretos de operaciones afectadas por el cepo. “La única restricción que tenemos por ahora es con los pagos anticipados por importaciones”, destacó el responsable de Cacec. Cuando las importaciones se extiende más de los 90 días se requiere la apertura de carpeta ante el Banco Central. Más allá de eso, en la actualidad se está importando. De todos modos, los empresarios importadores y exportadores cordobeses destacan que la “señal” que el cepo envía es “muy negativa”. Al respecto, destacaron que responsabiliza a la actividad del comercio exterior por los vaivenes en los stocks de divisas, cuando el sector no es responsable de esa situación.

Es la “falta de confianza” en la gestión de la política económica y monetaria lo que provoca la salida de los depósitos en dólares del sistema financiero, o la corrida del peso hacia el dólar, explican. Nada tiene que ver el sector comercial o productivo, que sí debe enfrentar luego las consecuencias por esa falta de confianza de los ahorristas, razonan.