Los combustibles deberían bajar 30%, dicen los transportistas

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) reclamó que el Gobierno y las empresas petroleras acuerden una baja en los precios de los combustibles, ante la fuerte caída del valor del crudo a escala internacional.

La histórica caída de los precios internacionales del petróleo como consecuencia de la pandemia no ha tenido su correlato en un descenso de los precios domésticos del combustible, por lo que en la entidad del transporte consideran que no existen motivos para que los precios no bajen y que esto sería vital para contener una economía local en crisis. La entidad entiende que habría que aplicar un descenso de los precios del combustible como política anticíclica dado que el valor del gasoil en Argentina se encuentran en torno a un 30% más caro de lo que debería. “No parece acertado pagar un precio exorbitante de gasoil mientras el sector atraviesa una profunda crisis que tiene al 70% del transporte parado, el resto trabajando a pérdida, con la cadena de pagos cortada y con los sueldos de abril que probablemente no se puedan pagar en su totalidad. El empresario del transporte es principalmente pyme, que son los más golpeados en esta crisis”, afirmó Martín Borbea Antelo, secretario General de la organización.

Al mismo tiempo, el documento asegura que el enorme aumento de los precios de los combustibles en el mercado interno a partir de 2017 implicó la semidolarización del mercado de combustible. Desde ese momento, las variaciones tanto en el tipo de cambio como en los precios internacionales del petróleo se trasladaron en forma lineal a los precios netos y en una gran proporción a los precios finales. Así, según el estudio, las fuertes y sucesivas devaluaciones a partir de mayo de 2018 y que culminaron en la violenta maxidevaluación del 100% del tipo de cambio hacia fines de 2018, hicieron que el precio del gasoil se convirtiera en una de las principales causas del aumento de los costos para el autotransporte de cargas, transformándose en el insumo de mayor gravitación en la estructura de costos del sector, en particular en los tráficos de media y larga distancia donde en la actualidad alcanza cerca de 40% de los costos totales. El informe asegura que frente a este contexto externo e interno, si se realiza un análisis de los precios de equilibrio del gasoil para el transporte de carga teniendo en cuenta la fórmula establecida en los acuerdos de desregulación y de alineamiento de los precios internos a los internacionales se puede inferir que los precios del gasoil en el mercado argentino se encuentran en torno a 30% más caros de lo que deberían.

El sector asegura que 70% del transporte está parado, la cadena de pagos está cortada y hay riesgo de que no se puedan pagar en su totalidad los salarios de abril.