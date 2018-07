Firmas cordobesas ya trabajan junto a técnicos japoneses el Kaizen Tango

Es parte de un programa de trabajo a cinco años de la agencia JICA, de Japón, junto a pymes locales. Se está construyendo un nuevo acuerdo de cooperación que promete inversiones en Argentina y en Córdoba. Buscan compañías “confiables”. Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

La agenda de trabajo conjunta entre Argentina y Japón está a full. “Este año celebramos 120 años de relaciones diplomáticas entre las dos naciones. El presidente Mauricio Macri viajó a Japón, nuestro presidente Shinzo Abe vino a Argentina en la primera visita de un jefe de Estado japonés al país, volverá este mismo año para la cumbre del G20 y Macri viajará a Japón el año próximo para entregarle a nuestro país la presidencia del bloque. Creo que estamos en un nivel histórico de relaciones que nos permitirá avanzar muy rápidamente en un acuerdo de promoción y protección bilateral de inversiones. Mi trabajo tiene que ver precisamente con trabajar para eso y estoy convencido que habrá más inversiones de empresas japonesas en la Argentina. En el país y en Córdoba en particular”.

El concepto, pletórico de anuncios, corresponde a Tatsuhiro Mitamura, representante permanente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), la agencia de Cooperación Internacional del Japón, quien pasó en los últimos días por Córdoba en el marco del Proyecto de cooperación Kaizen Tango, que lleva adelante la JICA con diez empresas seleccionadas del país, entre las cuales están tres firmas cordobesas, Crucianelli, Faesa y Ramallo.

La Agencia ProCórdoba, de promoción de las exportaciones provinciales, viene trabajando con voluntarios seniors de JICA, enmarcado en la cooperación técnica de la oficina japonesa en el país. “Han venido en distintos años y hemos trabajado temas como e-commerce y alimentos, incluso el programa de apertura de mercado para el maní de Córdoba”, recordó Viviana Arias, de la agencia.

En la línea de largada

Aunque no se limita a eso, la participación de empresas locales en este programa las posiciona en la primera línea de selección como proveedoras de empresas japonesas presentes en el país, como Toyota o Nissan (“estamos muy contentos de que a fin de mes Nissan ya estará produciendo en Córdoba”, dijo Mitamura) sino también con las que vendrán, así como en las oportunidades que abre hacia firmas japonesas o extranjeras presentes en Brasil y otros países de la región.

“El proyecto de mejora en la productividad termina haciendo a las empresas más confiables y más competitivas, tanto para nuestras empresas como para otras”, confirmó el representante japonés. “En Japón creemos en un modelo de desarrollo inclusivo y dinámico, basado en la mejora continua, el trabajo en equipo, el cambio gradual pero permanente basado en la actitud participativa de todos. La clave de ese desarrollo está en las pymes”, afirmó Mitamura. “Podemos guiarlos y acompañarlos en el proceso, pero no podemos copiar lo que hacemos en Japón. Así no funciona. Hay que adaptarlo. Nunca es fácil, siempre es difícil”, agregó.

En la visión de la JICA, Japón y Argentina “tienen economías complementarias” por lo cual las oportunidades “son muchas”, en particular en la industrialización de alimentos y en el desarrollo de autopartes. “También buscaremos colaborar en el financiamiento de proyectos empresarios. Pero nosotros vemos la gestión empresarial. Si no es buena, si no hay una visión de largo plazo del mercado a diez años, no la hay y en esos casos no hay financiamiento”, precisó Mitamura, quien es representante residente de la JICA en Argentina, con oficinas permanente en la Capital Federal.

Qué es el Kaizen Tango

Córdoba en la primera agenda de japón en argentina

Este proyecto es parte de la “Red de Asistencia Técnica para Oportunidades Globales de Kaizen”, vigente en todo el mundo y que la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) lanzó a fines de octubre pasado en nuestro país. “El proyecto de cooperación técnica Kaizen-Tango está basado en la filosofía japonesa de ‘mejora continua’, tendrá una duración de cinco años y buscará mejorar la productividad y la competitividad del sector industrial en la Argentina, transformando el país en una referencia regional en la materia a través de la cooperación conjunta argentino-japonesa”, explicó Mitamura en una entrevista a Comercio y Justicia en la sede de la agencia ProCórdoba.

Las actividades son ejecutadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), mientras que la JICA coordinará y financiará las asistencias técnicas previstas. El proyecto involucra una inversión en capacitación de más de 5 millones de dólares, que beneficiará a 100 pequeñas y medianas empresas locales y a cerca de mil empleados de las mismas.

Para la etapa inicial del proyecto fueron seleccionadas diez empresas de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, San Juan y Santa Fe, de los sectores alimenticio, automotor, minero, textil y del calzado. El plan de capacitación tiene previsto no sólo la recepción en nuestro país de expertos japoneses sino que también dispondrá de más de 50 becas para que especialistas argentinos que formen parte de las empresas participantes del proyecto puedan formarse y realizar prácticas en Japón.