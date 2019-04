Eliminan retenciones a las pymes que exportan: mejora de 9% en operaciones

El Gobierno anunció dos medidas que eran reclamadas por los productores. Se benefician casi todas las empresas que comercializan sus productos en el exterior, a las cuales la operación comercial les devuelve casi diez puntos. Lo consideran un fuerte incentivo

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

El Gobierno avanzó en dos medidas específicas para las pymes en operaciones de comercio exterior (que complementarán el alivio tributario que aplicará la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- con la refinanciación de deudas): eliminó las retenciones a las exportaciones y retocó el esquema de impuestos de las empresas importadoras, a las que desde ahora se les retendrá el impuesto al Valor Agregado (IVA) al momento de traer mercadería del exterior.

Ambas medidas son parte de una agenda propia del modelo de sustitución de importaciones, alejadas del esquema aplicado hasta el momento por el Gobierno, pero se entienden que son parte de la “agenda de crisis” que elaboró el gabinete en busca de darles nuevo impulso a los sectores productivos más golpeados por la profunda recesión.

“Se eliminan los derechos de exportación (retenciones) para todas aquellas empresas que exporten por encima de su promedio de exportaciones del año pasado. La medida sólo es aplicable para exportadores de menos de 50 millones de dólares por año”, señaló el último párrafo de la medida presentada por el equipo gubernamental en el anuncio de ayer, en Olivos.

La medida fue elaborada por el Ministerio de Producción y Trabajo y surgió en un intercambio con distintos actores del sector privado con eje en una propuesta que presentó la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.

Mejora sustancial

Consultados referentes de la Cámara de Comercio Exterior (Cacex) de Córdoba, expresaron que “son muchas las empresas cordobesas beneficiadas” y que a éstas se les mejora la ecuación comercial externa hasta en nueve puntos, lo cual confirma efectivamente que se trata de un incentivo concreto de la actividad exportadora, que no muestra resultados positivos a pesar del alza constante del tipo de cambio.

La medida “va a beneficiar a muchas empresas de las economías regionales”, consideró a su vez el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina. Para la entidad agropecuaria, toda eliminación de retenciones “es un indicio del camino correcto y esperamos que se eliminen definitivamente”.

Pellegrina agregó: “Si agrandamos la torta, todo va a ir bien. Hacen falta señales de rentabilidad y el productor sabe cómo producir más y con eso los precios bajan. Si las señales de precios están claras, nadie va a no querer vender, no hay que prohibir, hay que darle rentabilidad al sector”.

Por el otro lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fijó las nuevas alícuotas del IVA para las importaciones de productos terminados, a partir de la resolución general 4461/2019 publicada ayer en el Boletín Oficial.

Retenciones a importadores

En la resolución, se explicó: “Resulta necesario modificar las alícuotas para determinar el monto de la percepción aplicable en la importación definitiva de cosas muebles gravadas por el IVA”.

En ese sentido, la AFIP estableció una alícuota de 20% cuando se trate de operaciones de importación definitiva de las mercaderías que se encuentren alcanzadas por la alícuota general del IVA.

En tanto, la fijó en 10% cuando se trate de operaciones de importación definitiva de las mercaderías que se encuentren alcanzadas con una alícuota equivalente a 50% de la establecida.

Además, precisó que están incluidos los productos que tengan para su importador el carácter de “bienes de uso”. Esta precisión excluye de la retención impositiva las empresas que importen tanto bienes de capital como bienes intermedios, necesarios para la producción en el país de otros bienes.

Una medida similar regía con anterioridad pero había sido eliminada por el Gobierno. Ahora regresa y con fuerza, en los mismos términos como había sido reclamado por los equipos técnicos de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“La medida suma carga impositiva a los importadores de bienes muebles de consumo final, es decir que no afecta la cadena de valor de la producción”, precisó el especialista Federico Trebucq ante la consulta de este diario.