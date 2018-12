De Brasil a Villa María: producción y trabajo para 130 profesionales

No sólo instalarán una planta productiva sino, además, un centro de distribución de kits para el análisis de calidad de muestras de leche. En el país vecino, la innovación tecnológica que diseñaron cambió para siempre la actividad y planean lograr lo mismo en Argentina

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

El gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, firmó el pasado 22 de noviembre una carta de intención con las empresas brasileñas Embalpharma y Milkpharma, por el cual se extienden a ellas todos los instrumentos vigentes en las leyes de promoción industrial, que incluyen exenciones impositivas, subsidios para los puestos de trabajo y el consumo de electricidad y capacitación, a cambio de la radicación de las empresas en el Parque Industrial, Tecnológico y Logístico de Villa María.

A partir de ese momento surgió el interrogante de cuál será el plan de producción, cuál el impacto en la creación de puestos de trabajo, cómo se gestó el proyecto. La información vino desde la Agencia ProCórdoba.

Las firmas realizarán una inversión de US$5,5 millones para establecerse en plantas industriales del parque y contratarán unos 130 técnicos y profesionales en un plazo máximo de 36 meses.

La primera de las dos firmas se dedica a la producción de frascos plásticos para el traslado y conservación de muestras de leche; y la segunda produce las pastillas conservantes que van dentro de dichos envases.

Esta radicación fue la conclusión de un trabajo que contó con la participación y compromiso de actores determinantes tanto en Brasil como en nuestro país. El recorrido que se hizo en conjunto entre el Gobierno de Córdoba, mediante el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Agencia ProCórdoba y el consulado argentino en Florianópolis fue fructífero y dio como resultado un beneficio para todas las partes.

El inicio de este nuevo proyecto de inversión surgió de Márcia Reis, la presidente de una de las firmas brasileñas, quien tomó la iniciativa de expandirse en Argentina e inició las consultas. Por medio del cónsul argentino, Gustavo Coppa, tomaron contacto con la Agencia ProCórdoba. Un rol destacado tuvo el agregado agrícola de nuestro país en Brasil, Javier Dufourquet. Córdoba y su cuenca lechera ingresó en la agenda. “A partir de allí, fue un trabajo compartido entre voluntades que se pusieron en paralelo”, relatan en la Agencia ProCórdoba.

El primer objetivo que se propusieron fue concretar, en poco tiempo, una visita a nuestra provincia. La agenda debía incluir un recorrido por las zonas lácteas más importantes, con especial énfasis en San Francisco y Villa María.

Al considerar el mercado lácteo desde el punto de vista logístico, se logró conformar entrevistas con autoridades municipales, visitas a los parques industriales de Villa María y San Francisco, a las universidades, las plantas lácteas y los laboratorios que están instalados en estas zonas.

Además, se entrevistaron con representantes de empresas prestadoras de servicios logísticos, de transporte internacional, despachantes de aduana y estudios jurídico-contables, se precisó.

Esta visita se concretó en septiembre. Todo el esfuerzo organizativo de las partes involucradas rindió sus frutos, ya que la comitiva brasileña encabezada por Reis obtuvo una nueva perspectiva, superadora y mejorada: fabricarán sus productos en Córdoba, con el agregado de armar un centro de distribución que les permita proveer a mercados.

La decisión final fue radicarse en Villa María. Éste será el destino donde llevarán a cabo este proyecto que se desarrollará en dos etapas: primero instalar un centro de distribución de los productos que traerán desde Brasil; y luego, desde los primeros meses de 2019, construir en Villa María sus propias plantas, para fabricar sus productos y exportarlos de Córdoba al resto del mundo.

Innovación tecnológica

cambiar para siempre la toma de muestras de calidad de la leche

La radicación de las empresas brasileñas llega con innovaciones tecnológicas. Márcia Reis, responsable de una de las firmas, expuso ante posibles clientes los avances que traen las plantas lácteas y los laboratorios de análisis de calidad de la leche.

Esta moderna tecnología permite que la operación diaria y permanente de tomas de muestras de leche no deba recurrir más a la dosificación manual del líquido conservante (tres gotas en cada frasco) que hasta hoy en Argentina debe realizar el trabajador que llega cada madrugada al tambo a recolectar la leche con destino a la planta láctea.

Esta innovación permite la utilización de una pastilla sólida, elaborada por la empresa Milkpharma, que está fabricada con la dosis exacta de conservante, lo que garantiza que la muestra llegue al laboratorio en las mismas condiciones en que salió de cada tambo.

La pastilla conservante es introducida en líneas automatizadas a los frascos que elabora Embalpharma, obteniéndose de esta manera un kit estéril para la toma de muestras.

Cabe destacar que Brasil no utiliza conservantes líquidos para muestras de leche desde hace 8 años, como resultado de la presencia de estas empresas en todo el país, que a partir de ahora se radicarán y producirán en Argentina.

No serán filiales argentinas de las empresas madre de Brasil: serán desde el primer día empresas argentinas con el objetivo de abastecer desde Villa María todo el mercado nacional y proyectarse desde esa plataforma a América Latina y otros continentes.