Córdoba ya tiene un directorio de productos y servicios para el escenario actual

Los cambios en la dinámica productiva, de distribución y consumo que trajo aparejado el coronavirus pueden durar mucho tiempo. Mientras todos buscan adaptarse, hay pymes locales que ofrecen soluciones. Para ellas son una oportunidad de negocio. Están en un directorio de oferta local

Javier De Pascuale jdepascuale@comercioyjusticia.info

Córdoba ya tiene un directorio de empresas que ofrecen diferentes productos y servicios para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19, los cambios de hábito que trajo aparejado el virus y la consecuente cuarentena general impuesta, así como las consecuencias que deja en el movimiento general de personas y mercancías.

Se trata de un servicio que puso en marcha el viernes pasado la agencia provincial de promoción de las exportaciones locales, que reorientó su plan de trabajo en función de la pandemia de modo de favorecer la actividad empresaria en el actual contexto. Existe una oferta específica que tiene la industria cordobesa en productos y servicios para enfrentar la enfermedad y sus consecuencias, no había nadie que ordenara esa oferta y es lo que la agencia ProCórdoba hizo. En muy pocos días, el Directorio de Oferta Covid-19 se armó y ya está disponible en la página web de exportadoresdecordoba.com, el tradicional portal que agrupa a casi 2.300 empresas de la provincia de Córdoba que están internacionalizadas o buscan hacerlo.

Los cambios en la producción, la distribución, la venta y el consumo de productos y servicios que trajo la nueva versión del coronavirus fueron notables. En muy diferentes rubros, todas las actividades debieron adaptarse a un nuevo modo de realizar la actividad. La transición hacia un nuevo escenario en la producción o el consumo continúa y mientras los expertos en la cuestión sanitaria elaboran distintos escenarios sobre hasta cuándo se extenderá la pandemia y cuánto de nuestro modo de vida, trabajo y producción anterior a ella podrá continuar o no, en concreto las empresas deben adaptarse y seguir funcionando. La cuarentena no cambió esa realidad y es por eso que lo que sigue siendo necesidad es siempre oportunidad. Oportunidad de respuesta, oportunidad de venta, oportunidad de negocio para proveedores locales que están en condiciones de responder a nuevos requerimientos.

Ésa fue la intención que guió la puesta en marcha por parte de la agencia ProCórdoba de una convocatoria que en muy pocos días ya logró resultados concretos. El Directorio de Oferta Covid-19 está disponible en la web y sigue recibiendo adhesiones de nuevas empresas. Dividido en 22 rubros que organizan tradicionalmente la oferta empresaria local en la web de Exportadores de Córdoba, empresas de los más diversos rubros ya están ofreciendo servicios y productos específicos para las nuevas necesidades, desde nuevos escaparates de atención al público en comercios hasta equipamiento médico de diversos niveles de complejidad para los establecimientos hospitalarios.

Se trata de la primera vez en la historia de la agencia de promoción de exportaciones que se trabaja no sólo para la oferta internacional de productos que tiene Córdoba sino para la oferta nacional. “Desde Exportadores de Córdoba estamos relevando empresas cordobesas que cuenten o puedan adaptar productos y servicios necesarios para paliar la crisis sanitaria en el mercado nacional, aclararon. Sin dudas, es la prioridad uno en cuanto a ordenar la respuesta: satisfacer lo que se está requiriendo en Córdoba, en la región y en el país, antes de salir al exterior a ver qué se está necesitando.

“A partir de la identificación de la oferta concreta que tenemos por parte de las empresas, estamos activando el contacto con otras áreas del Estado provincial para vincular esa oferta con la demanda que se está registrando en territorios o áreas concretas”, precisaron fuentes de la agencia.

“En las circunstancias actuales que atravesamos globalmente, paliar la crisis sanitaria a nivel local pasa a ser una prioridad para la Agencia ProCórdoba. El objetivo es gestionar la información para los diferentes Entes que trabajan en la coordinación y logística del aprovisionamiento nacional y provincial”, precisaron. “Si bien nuestros programas y servicios de promoción de las exportaciones siguen funcionando, en este difícil contexto adaptamos nuestras herramientas y orientamos nuestros esfuerzos a suplir las necesidades vitales que surgen principalmente en el territorio nacional”, agregaron.

Finalmente aclararon que el Directorio de oferta provincial Covid-19 “es un directorio virtual de acceso público y totalmente gratuito, especialmente desarrollado ante la emergencia sanitaria, al servicio de las pymes”. El directorio sigue abierto a la inscripción de nuevas empresas. Las firmas interesadas pueden escribir al mail exportadoresdecordoba@procordoba.org.