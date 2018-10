Córdoba presente en feria de agromáquinas en Perú

Por vez primera en 8 años, firmas cordobesas y bonaerenses formaron parte del mayor encuentro del rubro en el país andino. Hubo una misión técnica que acompañó aa los enviados comerciales. La agencia ProCórdoba capacita además a técnicos de ProCuba en inteligencia comercial

Por Javier De Pascuale- jdepascuale@comercioyjusticia.info

Por vez primera en ocho años, varias empresas de Córdoba y Buenos Aires participaron el pasado fin de semana de Tecnoagro Perú, la feria internacional del agro más importante del país andino.

El Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, la Agencia ProCórdoba y la embajada argentina en Perú, organizaron la participación de firmas locales, en particular del sector de maquinaria agrícola, agropartes y tecnologías relacionadas en un evento que congrega más de 20 mil visitantes y una importante exposición de más de 16 mil metros cuadrados.

Firmas como Akron, Metalfor, Omixom, Agrotec, Sohipren, Omar Martín, S.C Agropartes y Pauny son algunas de las empresas cordobesas que formaron parte de la delegación argentina en Tecnoagro, en el marco de una misión técnica y comercial a Lima. Allí expusieron en la feria realizada en la ciudad de Trujillo, corazón productivo del Perú.

Desde la provincia de Buenos Aires, se sumó a la delegación la empresa Grupo Ipesa Río Chico, uno de los principales transformadores de resinas plásticas de la República Argentina.

La misión técnica y comercial comenzó en Lima, donde se llevaron a cabo entrevistas con importadores que coordina la embajada de Argentina en la capital de aquel país; luego los representantes empresarios viajaron a la ciudad de Trujillo donde participaron de la feria.

Tecnoagro Perú es la plataforma internacional de agronegocios más importante que se realiza en Perú, una vez al año y de forma descentralizada, en las principales zonas agrícolas del país.

Desde el año 2010, se ha consolidado durante de sus exitosas ediciones como uno de los eventos especializados más relevantes que se celebran en el sector, convirtiéndose en la feria de agrotecnología más grande del país y un referente de negocios agrícolas en todo el mundo.

Durante tres días, del jueves al sábado pasados, más de 20.000 visitantes especializados, empresarios, profesionales y productores agrícolas, agroindustriales y agroexportadores, se dieron cita para establecer contactos directos, generar negocios, obtener nuevas tecnologías, ampliar sus conocimientos, concretar proyectos agrícolas y realizar nuevas alianzas estratégicas.

En virtud de reforzar lazos y relaciones comerciales entre las repúblicas peruana y argentina, por intermedio de acuerdos y negociaciones, ProCórdoba consideró el evento como de gran interés para la internacionalización de la producción de las pymes argentinas. Así lo destacaron representantes de la agencia, que envió a la misión a su gerente de Promoción Comercial, Luis Gilli.

En otro orden y en el marco del Programa de Intercambio de Expertos Cuba-Unión Europea II, autoridades de la Agencia ProCórdoba brindaron un taller de formación para optimizar el desempeño de los actores en el comercio internacional, a representantes extranjeros de agencias de promoción comercial.

El último taller brindado por la agencia cordobesa fue realizada para funcionarios de ProCuba y de la Cámara de Comercio de La Habana.

La capacitación sobre “Métodos y técnicas de análisis de mercados internacionales y sistemas de inteligencia comercial” buscó optimizar el desempeño de los actores en el comercio internacional.

La agencia cordobesa ha desarrollado un know how propio en la materia, en análisis de mercados, inteligencia comercial y compras públicas, que es de interés para otros organismos públicos, privados o mixtos de promoción.

“La cooperación sur -sur no solo es posible sino que es necesaria. Países hermanos como Cuba y Argentina necesitan apoyarse y complementarse mutuamente en este mundo tan globalizado y complejo”, dijo en la oportunidad Roberto Guilarte Figueroa, jefe de Departamento Inteligencia Comercial cubano.