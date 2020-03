Convocan a ronda de negocios con firmas del sur de Brasil

Será en abril y en pocos días vencen las posibilidades de inscribirse para ser parte de la delegación. Irán empresas de Córdoba y de otras tres

provincias. La industria local quiere asegurar actividad con el acceso a mercados externos cercanos y “seguros”

Javier De Pascuale jdepascuale@comercioyjusticia.info

En momentos en que la economía de Brasil sufre la mayor huida de capitales de las últimas décadas (se habla de una cifra de 26 mil millones de dólares, fruto de la incertidumbre global sobre las consecuencias económicas del coronavirus), Córdoba prepara una misión comercial al sur del país vecino con la intención de reforzar las posibilidades de negocios del complejo industrial alimentario local, que viene de una crisis superior a la de los años 2001 y 2002.

Por supuesto, los operadores económicos del Gobierno y del sector privado saben a las claras que no es el mejor momento para avanzar en los negocios con Brasil. No sólo las relaciones políticas entre los gobiernos de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro están en una zona de indefinición sino que la propia economía de la mayor potencia sudamericana está mostrando signos preocupantes. Hace pocas horas se conoció que su economía creció sólo 1,1 % en 2019, según los informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Se trata del menor crecimiento de los últimos tres años, ya que el Producto Bruto Interno había crecido 1,3% tanto en 2017 como en 2018, a la salida de la recesión de 2015 y 2016.

No obstante, los negocios bilaterales continúan, por una doble razón: la industria argentina no tiene mercado interno ni en expansión ni en crecimiento y por otro lado, las economías de los dos países siguen muy integradas y las posibilidades de lograr exportaciones no se han cortado. Es la razón por la cual los distritos de la Región Centro del país, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, esta vez junto a Mendoza, han preparado una misión comercial a las ciudades de Florianópolis y Porto Alegre para abril, cuyas posibilidades de participación se cierran en menos de diez días para las empresas locales interesadas.

“La Agencia ProCórdoba, junto a los entes de promoción de exportaciones de Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza, invitan a empresas del sector alimenticio a participar de esta actividad que tendrá la modalidad de ronda de negocios. De esta manera, los empresarios que conformen la delegación tendrán la posibilidad de reunirse con contrapartes interesadas en esas ciudades cumpliendo las actividades gestionadas por los consulados de Florianópolis y Porto Alegre”, expresaron los responsables de la agencia cordobesa de promoción de las exportaciones.

Se estima que la delegación será importante puesto que en los distritos mencionados se concentra gran parte de los actores económicos del sector alimentos y bebidas del país. En misiones anteriores, no menos de 15 empresas cordobesas han participado de eventos similares.

La agencia provincial subrayó que existe una línea de apoyo económico para las empresas participantes: “Se asistirá a las firmas cordobesas participantes cubriendo hasta 50% del costo del paquete de viaje que comprende aéreo, alojamiento y traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto a un representante por empresa”, expresaron.

La ronda de negocios comenzará en Florianópolis el lunes 13 de abril extendiéndose hasta el día siguiente, incluyendo visitas a empresas de la zona. Habrá un evento especial por el Malbec World Day en el Majestic Palace Hotel, del cual la delegación será parte. En Porto Alebre, la ronda de contactos y negocios se extenderá hasta el 15 de abril en la Sociedade Germania. El vencimiento de las inscripciones se cerrará el próximo día 13.