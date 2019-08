Camiones: aumento de 30% agrava situación de la carga

“Tenemos una preocupación mayúscula. No somos los únicos”, dijo el titular de la federación

que agrupa a las empresas de logística en el país. Muchos insumos están en dólares, enfrentan

una presión fiscal de 40 puntos y son los primeros que sufren la parálisis de la actividad

Por Javier De Pascuale – depascuale@comercioyjusticia.info

Las empresas de transporte de cargas del país “tenemos una preocupación mayúscula y no somos los únicos”, afirmó Martín Borbea Antelo, secretario General de la Federación Argentina de Entidades Empresarias que las agrupa (Fadeeac), luego de la escalada del dólar posterior a las PASO.

Después de advertir de que en cuestión de horas los costos de las unidades (camiones) se dispararon 30%, precisó que “la mayor cantidad de nuestros costos están dolarizados, como el combustible, los neumáticos y los repuestos de camiones, al igual que gran parte de los bienes utilizados en las operaciones logísticas”.

El camión es un eslabón fundamental para la cadena productiva nacional; y viene de una seguidilla de costos en alza que vuelven insostenible el salir a la ruta. En julio, el Índice de Costos de la federación sumó un incremento de 3,7%, el segundo más alto del año. En lo que va de 2019, el aumento de los costos logísticos roza 23% y escala a 60% para los últimos 12 meses.

Al tiempo que los costos de la actividad vuelven a tomar ímpetu, eso ocurre “en un contexto económico recesivo y crítico en muchos corredores”, advirtieron los empresarios en un reciente informe. “Como consecuencia, se registran caídas en los volúmenes transportados p19ara el consumo masivo, la industria y la construcción, por ejemplo. En tanto, la positiva cosecha del agro aliviana la actividad en el transporte de cereales y oleaginosas, que, no obstante, sigue procurando un reconocimiento de los cuadros tarifarios vigentes”, afirmó Fadeeac.

Entrevistado por el programa de radio Hablemos de Logística en su última emisión, Borbea Antelo remarcó que esta situación impacta en la economía real y en la producción y, consecuentemente, en el volumen a transportar: “Primero, tenemos que ver cómo contener esta situación, para luego evaluar las consecuencias y cómo seguir”.

Luego explicó: “En julio, percibimos una de las variaciones más significativas del año en materia de costos de transporte, y alcanzamos un acumulado interanual de 60%. Siempre percibimos en julio un aumento, aunque no tan elevado, porque es cuando impacta la primera cuota de los acuerdos paritarios”.

Confirmó eldirigente que el sector sufre una caída de volumen y de rentabilidad, de forma constante, desde 2011. “Sólo algunos nichos” de actividad pudieron recuperarse de forma acotada, como aquellos ligados a la minería, al petróleo y al agro, precisó.

“En líneas generales, los niveles de consumo y de industria siguen muy bajos, lo que repercute en nuestra actividad: supone cargas que no se almacenan y no se transportan”, graficó.

“En los últimos años, otro de los grandes problemas que afrontamos fue la falta de renovación de unidades. No solamente esto hizo que el parque automotor sumara antigüedad, sino que implicó una caída en la venta de camiones cero kilómetro”, añadió.

Por otro lado, destacó que la falta de controles sobre el uso de los remolques “escalados” (bitrenes) genera una competencia desleal entre aquellas empresas que pagan sueldos e impuestos y cumplen con las normas y quienes no. “La inversión de escalar las unidades está corriendo por cuenta de las empresas, a pérdida, y lo hacen simplemente para no perder los contratos”.

En suma, los empresarios del sector “estamos muy preocupados”, aseguró, “porque algunas empresas tomaron créditos en dólares para renovar sus flotas, y esto hoy es un problema. En dos días, los precios aumentaron casi 30%”, concluyó.

Desde la desregulación del mercado de hidrocarburos en 2017, el gasoil se incrementó más de 135%, lo que impacta cada vez más en las estructuras de costos del transporte y agrava la ecuación económico-financiera de las empresas. Se debe a que el combustible es el insumo de mayor gravitación del sector, en particular en media y larga distancias, girando cerca de 40% de la estructura de costos.

El último informe sectorial revela que “en el sector se registran una menor inversión en equipos y además baja del consumo de gasoil. A su vez, para el autotransporte de cargas hay una agravante extra, que es la carga impositiva del orden del 40%, las altas tasas de interés y la incertidumbre cambiaria”.