Lo que dejó el CILE 2019: 160 mil asistentes a un encuentro que hizo brillar a Córdoba

Asistentes especializados y público en general de diversos puntos geográficos llegaron a Córdoba para escuchar las ponencias y vivenciar las propuestas culturales. Periodistas de todo el mundo dieron testimonio de las oratorias en torno al idioma español que brindaron escritores y académicos

El VIII Congreso Internacional de la Lengua que se llevó a cabo entre el miércoles 27 y el 30 de marzo no fue un evento más. La ciudad de Córdoba fue epicentro de un hito que trascendió las fronteras de la provincia y el país. Según pudo constatar Comercio y Justicia, más de 160.000 participantes asistieron a las propuestas académicas, culturales y actividades paralelas al CILE 2019.

Entre ellos, 10.000 personas estuvieron involucradas de manera directa, como organizadores, disertantes y periodistas. Fueron 200 escritores, académicos, expertos y profesionales de todo el mundo los que debatieron en torno a la lengua española, y más de 600 periodistas los que estuvieron allí para dar testimonio de sus planteos y posturas.

El encuentro internacional que debatió sobre el idioma español no sólo generó interés en público especializado. La propuesta cautivó a académicos, docentes, estudiantes e interesados en la cultura en general que se anotaron en los paneles y que disfrutaron de los espectáculos propios de CILE 2019 y del Festival de la Palabra, organizado en su marco.

La sesión de clausura que se llevó a cabo el sábado 30 fue encabezada por el Presidente de la Academia Argentina de Letras, José Luis Moure, el secretario general del VIII CILE y director académico del Instituto Cervantes, Richard Bueno Hudson, el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Francisco Javier Pérez, y el intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre.

Poesía, tango y Sabina en una noche de tributos

A sala llena, el día viernes 29 de marzo el Teatro Libertador San Martín abrió su telón para un especial homenaje al poeta, Joaquín Sabina.

Con la intención de rendirle tributo, músicos y artistas pasaron por el escenario del Teatro, sede del Congreso de la Lengua, y cantaron tangos, clásicos, y temas de Sabina.

El homenajeado tuvo especiales participaciones. Por un lado, junto el poeta Luis García Montero, interpretaron un diálogo sobre poetas y materia de poemas, sentados a un costado del escenario como en unas sillas y mesa como si estuvieran en un bar, en una conversación íntima.

Y luego subiría nuevamente para interpretar poemas, junto con el español, Benjamín Prado.

Participaron también del homenaje, la Orquesta de Cuerdas de la Municipalidad, dirigida por Santiago Ruiz, y artistas como: Adriana Varela, Carlos Habiague, Silvia Lallana, Gustavo Visintin.

La poesía también tuvo su lugar dentro del homenaje, la joven española Elvira Sastre y la argentina Liliana Bedini, recitando poemas. Continuó Marcelo Santos con poemas de Sabina versionados en tango.

Rayuela. “La gente que vive en esas novelas (…) no acaba de entender y por eso han creado su propio mundo”

Así se refirió el escritor Mario Vargas Llosa, durante la presentación de la edición conmemorativa de Rayuela de Julio Cortázar llevada a cabo el jueves 29 de marzo en el Teatro Real, en la que estuvieron presentes autoridades la Real Academia de España y el Instituto Cervantes.

“Rayuela es una novela de una libertad, que es la misma libertad que Cortázar manifestaba en su manera de vivir. Esta novela que llegó a gente que no tenía relación con la literatura, porque les tocó un centro nervioso de la personalidad. Yo creo que a todos los lectores les tocó una fibra, que era la de aquella niñez que todos hemos añorado, aquel período de inocencia. Creo que esta novela nos devolvía mientras la leíamos, a esa edad que siempre se recuerda con nostalgia”, asintió el Premio Nobel de Literatura.

Durante la presentación, que se llevó a cabo a sala llena en el Teatro Real, estuvieron presentes autoridades del Instituto Cervantes y de la Real Academia Española.

Para cerrar su discurso Vargas Llosa consideró que Rayuela: “Es una novela rara, entre las novelas, porque no expresa lo peor de la experiencia humana. Rayuela expresa lo mejor que hay en el ser humano.

La gente que vive en esas novelas, algunas son ingenuas, pero todas son desamparadas, no acaban de entender y por eso han creado su propio mundo, un mundo hecho de juego y un mundo que expresaba al Julio Cortázar que yo conocí”.

La Noche de Cierre

Alrededor de 10.000 espectadores presenciaron el espectáculo de la Noche de Córdoba CILE, que se desarrolló en el escenario ubicado en la Avenida de la Reforma, en Ciudad Universitaria, en el marco del Festival de la Lengua.

El encuentro abarcó tres bloques: de folklore, de humor, y de cuarteto. Comenzó con la presentación de Los de Alberdi, Los Patricios, Carlos Di Fulvio, Suna Rocha, Los 4 de Córdoba y los de Suquia. Los artistas estuvieron acompañados por una orquesta que estuvo dirigida por Román Ramonda y cada uno de ellos contó con un invitado especial que los acompañó en uno de los temas que interpretaron y que referencian a la cultura cordobesa.

Diccionario panhispánico del español jurídico con 40.000 entradas

La presentación de la versión digital del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, a cargo del coordinador de la obra, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado se llevó a cabo el 30 de marzo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia.

El Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) ha sido preparado por un equipo de más de cuatrocientos juristas y filólogos, de América y España, y reúne cerca de 40.000 entradas, con vocabulario procedente de todos los países hispanoamericanos.

Es la primera vez en la historia de la lengua común y del derecho que se preparó y editó una obra que abarca el lenguaje jurídico de toda la comunidad hispanoamericana. El DPEJ se apoyó también en las políticas de fomento de la claridad del lenguaje jurídico que ha venido estimulando la Cumbre Judicial Iberoamericana.

“La Lengua es mestiza”

Previamente a la sesión de clausura, se llevó a cabo una Sesión Plenaria Especial presidida por el director del Instituto Cervantes, Luis García Machado, en la que la escritora

argentina, María Teresa Andruetto expuso su ponencia. La “lengua es mestiza”, dijo, luego de cuestionar la vieja intención de “corregir americanismos” por parte de la Academia española. “No es algo meramente retórico, el español es una y muchas lenguas”, aseveró.

La autora criticó el lugar de “capital económico” que se le dió a la lengua en los discursos oficiales de la Gobernación de la provincia de Córdoba. “Toda relación humana está mediada por la política y la búsqueda de uniformidad va en consonancia con la persecución de un mayor rédito económico. Por eso la búsqueda de un latinoamericano neutro”, indicó. “Se trata de una demanda de uniformidad no solo en el modo de decir, sino en el modo de pensar”, aseguró.

Como palabras de cierre, García Machado destacó: “No sé si el próximo congreso va a ser mejor, porque en este hemos contado con la hospitalidad de voces. Como se sabe el próximo congreso será en Arequipa, y va a tener una tarea muy difícil de superar las ilusiones y el cariño que me ha despertado Córdoba”.