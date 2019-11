“Nos aplasta el régimen de la alegría que jerarquiza las emociones positivas e inferioriza las negativas”

Así lo aseguró el artista Elian Chali, quien invita a abrazar la tristeza, la angustia, el resentimiento y el dolor e integrarlos como parte de la construcción del sentido de la vida, en contraposición a la “cultura farmacológica” que propone esconder o disimular esos sentimientos.

El muralista cordobés Elian Chali inauguró semanas atrás su muestra denominada Manifiesto en Casa Naranja. Luego de siete años sin montar obras en Córdoba, el artista de trayectoria internacional es el primer cordobés en exponer de manera individual en este espacio.



“Casi como si fuera una navaja, un muro de gran longitud se introduce desde la vereda hasta el palier del edificio. Es una pared de altura discreta, pero suficiente para interrumpir el espacio público/privado partiéndolo en dos. Rompe la armonía de un ingreso relajado, obliga a recorridos incómodos, irrumpe la visualidad posible. El muro en sí aborda su propio intercambio con el gigante naranja; lo desafía. Lo atraviesa”, encabezó el artista la puesta en su texto curatorial.

El edificio Casa Naranja significó para Chali una serie de posibles intervenciones, que se presentaron como interrogantes para plantear su proyecto individual Manifiesto, según contó el propio artista en diálogo con Comercio y Justicia.

Una inagotable angustia y tristeza genera leer el texto Manifiesto que sustenta la puesta ¿Por qué? ¿Representa un sentimiento social, una postura frente al mundo? ¿Un reclamo?

Sí, es un texto triste. Principalmente, mi intención es cortar con la atmósfera que mi trabajo generalmente suscita, reafirmando la postura política del proyecto como artista y como persona. Pienso que estamos aplastados por el régimen de la alegría que jerarquiza las “emociones positivas” e inferioriza las “negativas”, dando como resultado el imperativo de felicidad que es simplemente imposible de alcanzar. Entonces, descartar o intentar solucionar o paliar o esconder o disimular el resentimiento, la tristeza, la angustia, el dolor, la ansiedad o el estrés, no solo pienso que está alineado con la cultura farmacológica, sino que mella nuestras emociones cotidianas, las que verdaderamente sentimos todos los días. Esto nos imposibilita empoderarnos desde esa emocionalidad y cuando la habitamos sólo nos avergonzamos o lo intentamos paliar, en vez de dejarnos atravesar por ellas y entender que son parte de la construcción de sentido de la vida. ¿Siempre al corazón roto hay que sanarlo? Pienso que no, la grieta puede estar en cualquier lado y, claro, la celebro. Entonces si tenemos a alguien delante nuestro que nos dice que es constantemente feliz por un plazo determinado como extenso, o esa persona nos está mintiendo o está ignorando el mundo. ¿Como se puede ser feliz viendo la catástrofe de realidad de la que participamos? Sólo ignorando. Más que un reclamo, es una toma de posición y declaración de principios.

Es todo lo opuesto a lo que simbolizan sus obras, en las que el color y el movimiento constituyen una especie de motivación de la mano de la energía vital que despliegan...

La idea en relación a mis pinturas, porque considero que este texto también es obra, es que justamente corten con el clima que la capa epidérmica de mi trabajo presenta. Si bien considero que hay un positivo/agresivo en el proyecto (la relación con la arquitectura parte de una crítica muy específica, por eso el muro que perfora, por eso el tragaluz cancelado, etcétera) me parecía importante poner a disposición de las pinturas, una subida de tono al carácter político de las obras. En ese sentido, el texto me acompaña. La pintura, mi discurso, el texto, cada pieza, el evento en sí, todo es parte de lo mismo. No se puede disociar cuando un mismo cuerpo es el conector de todas estas experiencias.

Como interventor de grandes ciudades, ¿por qué eligió un lugar como Naranja?

No elegí el lugar, fue una invitación muy generosa a la que accedí bajo las condiciones de trabajo dignas para mi y mi equipo; respeto y diálogo por las ideas planteadas. Pienso que el espacio (Casa Naranja) y la arquitectura (edificio corporativo) han comenzado un diálogo con la ciudad y su circuito de arte y cultura al que me interesaba responder mediante un espacio que ocupar. Siendo el primer cordobés en hacer una muestra individual, pienso que es importante sentar ciertos precedentes sobre las formas y metodologías para los y las artistas que vendrán. El edificio me ofrecía una serie de posibles intervenciones que se presentaron como interrogantes interesantes para plantear un proyecto individual como es Manifiesto.

¿Por ejemplo la idea de aportar algo a la ciudad, y en ese caso, qué?

No sé si es un aporte específicamente, es más, no creo que sea eso. No tengo la certeza de que mi obra “sume” a nada, ni a la arquitectura, ni a un barrio, ni a una ciudad. Lo que sí pienso, es que mi obra se dispone para generar un diálogo y plantear derivas del sentido común que tenemos del espacio público. No obstante, creo que si esto se replica a tal modo de que una ciudad completa queda intervenida, se corre el riesgo de reproducir lo que justamente se intenta contrastar. Pienso que la masa megalómana que es la ciudad no puede quedar a cargo de una persona o de un gesto o de una estética. La ciudad, en la medida en que se puede, se construye por todas las personas que la habitan. Lamentablemente, hoy -Argentina sobre todo- ha hecho de sus ciudades importantes lugares insoportables para vivir. Demasiados dispositivos de control y vigilancia, demasiado abandono. No somos capaces de imaginar la ocupación del espacio público de nuevo.

Con la “intervención acupuntural” a las que ha hecho referencia en muchas oportunidades ¿cómo abordar esas ciudades “insoportables para vivir”?

Cuando me refiero a lo acupuntural es buscar un punto de tensión y tratar de intervenir ahí. Muchas veces el punto de tensión en una urbe son los espacios protegidos o patrimoniales por lo que entrar en diálogo con ellos puede configurar nuevos interrogantes a los que los y las transeúntes busquen responder. Porque si el punto de tensión fueran los barrios populares, ese maquillaje ya es otra cosa en la que no me atrevería simplemente a intervenir, sabiendo que las urgencias y prioridades son otras y que hay un responsable claro: el Estado.

Ha viajado por todo el mundo entregando su arte en muchas ciudades a las que ha caracterizado como entes que agobian y excluyen. ¿Puede su arte arbitrar un mecanismo de pseudosalvación?

No. Las ciudades excluyen y agobian porque hay estrategias para que eso suceda. Desde su planeamiento y ejecución de tácticas de control variadas, la ciudad (por si podemos referirnos a un modelo, el modelo de urbe de este capitalismo tardío) es escenario ideal para el control de la vida completa. Las ciudades agobian por los modos de producción y por la forma de vida cotidiana en la que nos hemos sumergido en las últimas décadas. No le podemos pedir al arte que desarticule esta maquinaria que nos oprime, es demasiado. Esa tarea no es sólo del arte sino de la vida completa y de todos.

Entonces, ¿qué provoca el arte? ¿cuál es su rol en las ciudades?

Para mí, el arte es una ofrenda en formato de visión del mundo.Sobre el espectador, me gustaría que hable el espectador. Es decir, es su tarea. No me animaría a expresar sobre lo que deseo que el otro interprete o sienta con mi obra. El arte está ahí para crear un nuevo sentido común, si eso salva a algunos y algunas o a otros y otras y transforma, bueno, lo celebraremos. Yo no tengo claro hacia dónde voy, sólo sé qué camino quiero transitar y es éste.