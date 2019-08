Mercado de Arte 2019, una invitación para armar la propia colección emocional

La sexta edición de esta feria revaloriza al visitante como intérprete de su propio recorrido de arte, valioso por su única y necesaria mirada -en consonancia con el lugar y el tiempo que ocupa en este mundo-. Insta a deconstruir el conocimiento de los especialistas, ponderando la Mirada situada del espectador que acude a satisfacer su deseo vinculándose con la obra de distintas maneras

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

El Aleph es el punto mítico del universo donde todos los actos, todos los tiempos (presente, pasado y futuro) ocupan “el mismo punto, sin superposición y sin transparencia” , según Jorge Luis Borges.

A la luz de esta inspiración, Mirada situada es el concepto curatorial elegido para Mercado de Arte Contemporáneo 2019, la feria que comienza mañana viernes 16 y se extiende hasta el domingo 18 en la ciudad de Córdoba e invita a públicos diversos a vivir su particular experiencia y transitar el espacio “ a su propio aire, desde su propia perspectiva del mundo”, según precisó a Comercio y Justicia la curadora de Mercado de Arte Contemporáneo 2019, Celina Hafford.

“La idea es reconocer la mirada que cada uno tiene como producto de la convivencia en un tiempo y en una época que nos invita a observar y entender el mundo. Mirar el mundo tiene que ver con crear la capacidad de interpretarlo y expresarlo, y expresarlo nos permite transformarlo, convertirlo en función de un deseo y de la perspectiva de ética”, dijo la especialista en Museología y en Educación Patrimonial elegida para curar la muestra organizada por la Municipalidad de Córdoba junto a la Fundación Pro Arte Córdoba, la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.

En esta ocasión, se pondera la mirada del público en general y en particular, que incluye a artistas, galeristas y coleccionistas también, sin reparar en la especialidad o el conocimiento per se del arte contemporáneo sino -por lo contrario- en la decolinización del conocimiento que permita generar una nueva construcción que contemple todas miradas posibles. “Es como mirar ese punto que está en el aire, y que condensa todas las miradas de la historia, la suma de todas las miradas que puedan ofrecer cada uno de los visitantes”, amplió y trajo a colación las significativas palabras del citado autor en El Aleph.

“Es una mirada que incluye enamorarse, asombrarse, inquietarse, incomodarse, y el también, ser indiferente ante determinadas obras, que condensa todas las miradas posibles hacia el arte contemporáneo”, resumió Hafford el espíritu de esta feria.

La Mirada situada se desprende de una análisis de perspectiva latinoamericana arraigada en la teoría del japonés Mokichi Okada, que plantea la idea de domicilio existencial como una situación de la que nadie es ajeno, y “con los pies plantados en el suelo” propone la idea de recorrer el territorio no como un mapa que se dibuja sino como un espacio temporal y cultural que hay que transitar para que sea vivido en su profundidad y en su complejidad.

La materialización

Propia de una especialista en museología, el objetivo es evitar lo que se llama “fatiga del visitante”, esa sensación de agobio que se produce cuando se entiende un espacio como inabarcable o se piensa que no se va a poder recorrer lo que se presenta.

“Buscamos que quien visite la feria por primera vez, no sea la última; entonces con la coordinación de Laura Dragonetti, a cargo de accesibilidad y musealización, se arbitran señales al visitante para que pueda saber dónde está y cómo debe trasladarse a otro espacio deseado”, amplió.

Habrá un mapa que indicará el recorrido de la feria para que el visitante sepa donde está y adónde puede ir; además, habrá una serie de circuitos, que el público podrá bajar de la web de Mercado de Arte (https://www.mercadodeartecontemporaneo.com.ar/ ) para organizar su recorrido en las zonas Crespo y Bonino.

De colección emocional

En línea, para romper con la idea elitista del que el arte o el coleccionismo es para un determinado segmento económico, los organizadores imaginan un recorrido para todos los públicos anclado en distintos disparadores como el juego, el símbolo y la fiesta, acuñados por el pensador Hans-Georg Gadamer. “Un juego, porque todos algunas vez hemos coleccionado algo; un símbolo, porque la obra no necesita más nada que el solo hecho de existir; y una fiesta, porque se celebra este punto de encuentro”, resumió la curadora.

El deseo es el padre motivador del público que busca acercarse, y siempre tiene una primera vinculación con lo afectivo, con lo emotivo, y es esto lo que se quiere resolver en esta feria, según explicó. Por eso, el visitante podrá verse conmovido, asombrado, enamorado o hasta sentirse incómodo e intimidado.