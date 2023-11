AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL

CAPITULO V LEY PROVINCIAL Nº 10.208 – ART. 8 LEY PROVINCIAL Nº 10.618

PROYECTO: “SANATORIO ALLENDE SEDE SUR – 1° ETAPA”

AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba.

PROPONENTE: SANATORIO ALLENDE S.A. a través de su representante legal

Tomas Ignacio Allende.

OBJETO: Estudio de Impacto Ambiental “SANATORIO ALLENDE SEDE SUR-

1°ETAPA” Expte N° 0517-031104/2023 (Anexo I – inc. 21), a ubicarse en la zona sur

de la ciudad de Córdoba. Las coordenadas son : Extremo SE 31°27’45.39″S –

64°13’27.31″O, Extremo SO 31°27´44.45”S – 64°13´35.02”O ,Extremo NE

31°27´33.52”S -64°13´26.14”O y Extremo NO 31°27´32.95”S – 64°13´33.94”O, en un

todo conforme a la documentación y demás información disponible en

http://participacion.cba.gov.ar. FECHA, HORA Y LUGAR DE AUDIENCIA: 4 de

diciembre de 2023 a las 10:00 hs en:

https://us02web.zoom.us/j/86137837167?pwd=RERtUXQwWVhWSzBTcmxZYXk5UEl

iZz09

ID de reunión: 861 3783 7167 Código de acceso: 777363

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA

PÚBLICA: 2 de diciembre de 2023 a las 10:00 hs. a través de la Plataforma

http://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACION: el ciudadano

podrá inscribirse una sola vez en calidad de Asistente o Expositor; luego de aceptada

la opción no podrá cambiarla. TOMA DE VISTA DEL EXPEDIENTE: a los fines de

tomar vista de las actuaciones, el interesado deberá requerirlo por mail

audienciaspub[email protected] hasta dos días hábiles previos a la

realización de la Audiencia Pública convocada. Autoridades de la Audiencia: Calig.

Andrea Caballero, Lic. Valentina Vergnano, sin perjuicio de la intervención de otro

personal y/o autoridades de la Secretaria de Ambiente en caso que sea necesario.