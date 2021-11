Países como Canadá, Chile, Dinamarca, India, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia, Turquía y el Reino Unido acordaron hoy hacer el cambio a automóviles libres de emisiones para antes de 2035.

El anuncio se hizo en el marco de la Conferencia Mundial sobre el Clima COP26 que se lleva a cabo en la ciudad escocesa de Glasgow, Reino Unido.

En ese contexto, 24 países y seis importantes fabricantes de automóviles emitieron una declaración conjunta para dejar de usar el gasoil y nafta, según un comunicado del Gobierno británico, anfitrión de la conferencia.

El objetivo es estar libre de emisiones en todo el mundo tanto como los autos particulares como vehículos comerciales ligeros para 2040.

Según el Gobierno británico, acordaron trabajar para que todas las ventas de automóviles nuevos y vehículos comerciales ligeros sean de cero emisiones a nivel mundial para 2040 y en los principales mercados para 2035 a más tardar.

Entre los fabricantes de automóviles que firmaron figuran General Motors, Ford, Mercedes Benz, Volvo y Jaguar Land Rover, según el Gobierno del Reino Unido.

Además, 39 ciudades, estados y regiones, 28 flotas y 13 inversores se han adherido a los objetivos.

Los fabricantes automovilísticos deberán vender únicamente automóviles y furgonetas de emisiones cero en los principales mercados a partir de 2035, como fecha límite.

Entre las empresas que se dedican al transporte por carretera se encuentran el gigante del reparto DHL, el fabricante de camiones Scania y la cervecera holandesa Heineken.

Mientras tanto, si bien la empresa alemana Mercedes Benz, se sumó al acuerdo, el Gobierno alemán no lo suscribió.

Así lo informó un vocero del Ministerio de Medio Ambiente alemán en Glasgow, quien indicó que en el Gobierno alemán ya existe un consenso para que en 2035 solo se matriculen vehículos con cero emisiones.

China, Estados Unidos y Japón tampoco firmaron el compromiso.

Mientras tanto, el Reino Unido anunció también que todos los vehículos pesados nuevos en el territorio británico serán cero emisiones para 2040.

Esto, combinado con la eliminación gradual en 2030 del Reino Unido de automóviles y furgonetas de gasoil y diésel, representa un compromiso líder para poner fin a la venta de todos los vehículos de carretera contaminantes en las próximas dos décadas, según Londres.

El Gobierno del Reino Unido también presentará un nuevo diseño para los puntos de recarga de vehículos eléctricos, que podrían volverse tan icónicos como los buzones de correos colorados, el colectivo de dos pisos de Londres o el taxi negro.

Presentado en el Pabellón del Reino Unido en la COP26 y diseñado junto con el Royal College of Art y PA Consulting, el concepto prioriza la inclusión y la facilidad de uso, diseñado con los consumidores, el gobierno local, los grupos de accesibilidad y la industria.

El ministro de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, dijo que el transporte juega un papel clave para evitar que el planeta se caliente por encima de 1,5 grados este siglo, por eso esta COP es la que pondrá en marcha la ambición por la aviación de cero emisiones y por la que esta orgulloso de unir a los líderes mundiales para abordar el cambio climático.

«Para respaldar la transición a los vehículos eléctricos, es fundamental que tengamos la infraestructura para respaldarla. Mi visión es que el Reino Unido tenga una de las mejores redes de infraestructura de vehículos eléctricos del mundo, con un excelente diseño británico en su corazón», afirmó.

Dijo además que 18 Estados de todo el mundo, que representan más del 40% de las emisiones de la aviación mundial, también se han comprometido hoy a trabajar juntos para lograr un nuevo y ambicioso objetivo de descarbonización de la aviación a través de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Junto con el Foro Económico Mundial y otros gobiernos, el Reino Unido también está liderando los esfuerzos para acelerar la adopción global de combustibles de aviación sostenibles.

El director ejecutivo de la Asociación Británica de Alquiler y Arrendamiento de Vehículos (BVRLA), Gerry Keaney, agregó que el anuncio de hoy es una actualización bienvenida y apoyará a la industria en su impulso hacia la descarbonización.

Mientras que Olly Craughan, director de Responsabilidad Social Corporativa de DPDgroup UK Ltd, dijo que apoyaba totalmente la retirada de la venta de vehículos pesados nuevos de emisiones distintas a cero en el Reino Unido para 2035, al igual que la venta de vehículos diésel y gasolina nuevos.